Padres encadenaron a su hija y la sometieron a abusos por años en Ibagué: tuvo que abortar dos veces

En Ibagué, Tolima, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles de la investigación contra una pareja señalada de mantener durante años a una niña sometida a abusos sexuales, encierros y castigos extremos dentro de una vivienda.

Según las autoridades, el horror habría comenzado en 2016, cuando la víctima tenía apenas ocho años, y se prolongó hasta 2025 en medio de un ciclo permanente de violencia física, psicológica y sexual.

Padres encadenaron a su hija y la sometieron a abusos por años en Ibagué

La investigación indica que la madre de la menor habría permitido que su compañero sentimental cometiera graves agresiones contra la niña, afectando su integridad, su libertad y su desarrollo emocional y sexual.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, el hombre presuntamente abusaba sexualmente de la menor y además grababa en video los vejámenes a los que la sometía para intimidarla, avergonzarla y chantajearla.

Pero los abusos no terminarían ahí. Las autoridades también encontraron evidencias de que la niña era encerrada y encadenada dentro de la vivienda cada vez que el padrastro descubría que tenía amigos o intentaba relacionarse con otras personas.

La menor quedó en embarazo y fue obligada a abortar dos veces

Uno de los detalles más aterradores del caso tiene que ver con los embarazos que habría sufrido la menor producto de los constantes abusos sexuales.

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Según la Fiscalía, la niña fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave riesgo su vida y su salud emocional.

El caso salió a la luz tras una diligencia de registro y allanamiento adelantada por la Fiscalía y la Policía Nacional en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué. Durante el operativo fueron capturados la mujer y su compañero sentimental, además de ser incautados dos celulares que ahora hacen parte de la investigación.

Una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó a la pareja múltiples delitos por las agresiones denunciadas.

Los procesados fueron señalados por acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, ninguno de los dos aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.