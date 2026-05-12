CANAL RCN
Colombia

Padres encadenaron a su hija y la sometieron a abusos por años en Ibagué: tuvo que abortar dos veces

La Fiscalía capturó a una pareja señalada de someter a la menor a abusos sexuales, torturas y tratos crueles.

Abuso en CAI
Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
05:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Ibagué, Tolima, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles de la investigación contra una pareja señalada de mantener durante años a una niña sometida a abusos sexuales, encierros y castigos extremos dentro de una vivienda.

Video | Niño de 2 años cayó desde un cuarto piso en Suba, pero fue salvado por vecinos: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Video | Niño de 2 años cayó desde un cuarto piso en Suba, pero fue salvado por vecinos: ¿qué se sabe?

Según las autoridades, el horror habría comenzado en 2016, cuando la víctima tenía apenas ocho años, y se prolongó hasta 2025 en medio de un ciclo permanente de violencia física, psicológica y sexual.

Padres encadenaron a su hija y la sometieron a abusos por años en Ibagué

La investigación indica que la madre de la menor habría permitido que su compañero sentimental cometiera graves agresiones contra la niña, afectando su integridad, su libertad y su desarrollo emocional y sexual.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, el hombre presuntamente abusaba sexualmente de la menor y además grababa en video los vejámenes a los que la sometía para intimidarla, avergonzarla y chantajearla.

Pero los abusos no terminarían ahí. Las autoridades también encontraron evidencias de que la niña era encerrada y encadenada dentro de la vivienda cada vez que el padrastro descubría que tenía amigos o intentaba relacionarse con otras personas.

La menor quedó en embarazo y fue obligada a abortar dos veces

Uno de los detalles más aterradores del caso tiene que ver con los embarazos que habría sufrido la menor producto de los constantes abusos sexuales.

Hallan dos cuerpos embolsados y envueltos en papel vinipel en menos de 6 horas en el Valle de Aburrá
RELACIONADO

Hallan dos cuerpos embolsados y envueltos en papel vinipel en menos de 6 horas en el Valle de Aburrá

Según la Fiscalía, la niña fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave riesgo su vida y su salud emocional.

El caso salió a la luz tras una diligencia de registro y allanamiento adelantada por la Fiscalía y la Policía Nacional en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué. Durante el operativo fueron capturados la mujer y su compañero sentimental, además de ser incautados dos celulares que ahora hacen parte de la investigación.

Una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó a la pareja múltiples delitos por las agresiones denunciadas.

Los procesados fueron señalados por acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, ninguno de los dos aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecopetrol

Juan Gonzalo Castaño presentó su renuncia a la junta directiva de Ecopetrol

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema reconoce que la prostitución es una forma de violencia y explotación estructural, no una actividad comercial

Elecciones presidenciales 2026

Sancionarán a alcaldes que aún tengan propaganda electoral vencida previo a elecciones

Otras Noticias

Finanzas personales

Personas con mascotas sufrirían dura multa por nueva ley en el país: esto deben saber

Esta ley es obligatoria para todos los dueños de perros en la localidad.

Mercado de Fichajes

Matías Mier cambió de club y ya fue oficializado: así fue presentado

Así fue la presentación de Matías Mie con su nuevo club. El uruguayo fue oficializado.

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano quedó eliminada de La Mansión VIP y dejó conmovedor mensaje

Donald Trump

¿Por qué Trump será sometido a estrictos exámenes médicos y dentales?

Invima

OJO: Invima pide no comprar estos productos para el dolor por riesgo para la salud