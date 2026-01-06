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Hallan el cuerpo de un menor de 13 años apuñalado en un potrero en La Victoria, Valle del Cauca

Extraoficialmente se maneja la versión de que el adolescente fue degollado.

Hallan el cuerpo de un menor de 13 años apuñalado en un potrero en La Victoria, Valle del Cauca
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
09:37 p. m.
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En las últimas horas de conoció un nuevo caso de un menor asesinado con violencia en Valle del Cauca. De acuerdo con la Policía Metropolitana, se trata de un adolescente, de sexo masculino, de tan solo 13 años.

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El cuerpo del menor fue encontrado en un potrero, con evidentes signos de violencia y múltiples heridas por arma blanca. El menor vestía una bermuda de jeans, una camiseta color café y tenis blancos. Se encontraba boca arriba, en medio de la maleza.

Las autoridades tratan de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos y si tiene alguna relación que el primer cuerpo hallado, días antes.

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Degollaron a un menor de 13 años en un potrero en La Victoria

La Policía de Valle del Cauca dio a conocer que, en zona rural del municipio de La Victoria, fue hallado sin vida un menor de 13 años, en hechos que ocurrieron en la mañana de este lunes 1 de junio:

En horas de la mañana fue hallado el cuerpo sin vida de un menor de edad de 13 años en zona rural del municipio de la victoria. De acuerdo con la información preliminar el cuerpo presentaba lesiones ocasionadas con armas y fue encontrado en zona rural, en un potrero ubicado en un sector apartado.

Entre las versiones que se conocen de este aterrador caso, indican que el menor fue degollado.

Las causas y circunstancias de este hecho son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, indicó la Policía.

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Investigan quién podría estar detrás del asesinato de menores

Hasta el momento, se desconoce si los dos crímenes de menores de los últimos días tienen algún tipo de relación.

La Policía explicó que una vez se tuvo conocimiento del suceso, unidades de Policía de La Victoria acudieron al lugar, adelantando actos urgentes y colocaron el caso en conocimiento de la Fiscalía con el fin de establecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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