Director de Medicina Legal reveló cómo identifican y entregan los cuerpos tras el terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7,4, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses asumió una de las labores más delicadas de la emergencia: recibir, identificar y entregar los cuerpos de las personas fallecidas.

La magnitud de la tragedia y las afectaciones en algunas de sus instalaciones obligaron al Instituto a reorganizar sus operaciones en diferentes ciudades.

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En medio de este proceso, el director nacional de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó cómo se está desarrollando el trabajo forense y cuáles son las alternativas para las familias que todavía desconocen el paradero de sus seres queridos.

¿Cómo está trabajando Medicina Legal en medio de la emergencia?

El director explicó que actualmente Medicina Legal tiene 180 cuerpos y que 93 ya han sido identificados plenamente.

Los cuerpos se encuentran distribuidos en diferentes ciudades, con Pereira como el principal punto de recepción, donde permanecen 67 cuerpos. También hay víctimas en Quibdó, Cali, Buga, Bucaramanga, Manizales y Belén de Umbría.

Los expertos forenses continúan realizando los procedimientos de identificación y se espera que algunos cuerpos comiencen a ser entregados a sus familias.

Medicina Legal trasladó su sede de Cali por daños en la infraestructura

Una de las principales dificultades que enfrenta el Instituto es que su sede de Cali, ubicada en el Hospital Universitario del Valle, sufrió afectaciones durante el terremoto.

Por seguridad, el edificio tuvo que ser desalojado y actualmente no se están prestando servicios allí.

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Cortés confirmó que los servicios relacionados con los fallecidos fueron trasladados temporalmente a Palmira y Tuluá, donde los funcionarios continúan atendiendo los casos derivados de la emergencia.

Además, un equipo de ingenieros civiles y un especialista en estructuras evaluará el inmueble para establecer si presenta daños parciales o si existe una afectación mayor que impida recuperar las instalaciones.

¿Dónde pueden acudir las familias que buscan a sus desaparecidos?

Medicina Legal habilitó un mecanismo para que las familias puedan reportar oficialmente a las personas cuyo paradero desconocen.

A través de la página web del Instituto pueden diligenciar un formulario de personas desaparecidas. Esta herramienta también cuenta con un código QR para facilitar el acceso.

Con la información entregada, los funcionarios pueden realizar cruces con los registros de personas fallecidas que han llegado a las diferentes sedes.

La recomendación es que las familias utilicen este canal oficial para aportar los datos de sus seres queridos y facilitar el proceso de búsqueda e identificación.

¿Cuándo comenzarán a entregar los cuerpos?

Medicina Legal espera comenzar la entrega de los cuerpos a partir de este miércoles, siempre que los procedimientos de identificación hayan concluido.

En algunos casos, especialmente cuando se trata de menores de edad, es necesario realizar pruebas genéticas antes de autorizar la entrega.

El director explicó que las muestras genéticas que no pueden procesarse actualmente en Cali están siendo enviadas a Bogotá para completar los análisis.

Intentan trasladar nueve cuerpos extraídos tras el incendio en la cárcel de Buenaventura

Por otro lado, en Buenaventura, un incendio registrado al interior de un establecimiento carcelario dejó, según el reporte entregado a Medicina Legal, nueve personas fallecidas.

Los cuerpos deberán ser trasladados a Tuluá para que los expertos puedan realizar los procedimientos correspondientes, debido a que actualmente no existe capacidad suficiente en Buenaventura para procesarlos.