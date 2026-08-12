¿Dónde donar sangre en Bogotá para apoyar a los afectados por el terremoto? Estos son los puntos

Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, diferentes territorios del país enfrentan una emergencia que ha dejado personas heridas, fallecidas y múltiples afectaciones en infraestructura hospitalaria.

Ante este panorama, Bogotá activó su capacidad de respuesta y ofreció al Gobierno Nacional recursos médicos, personal especializado, equipos hospitalarios y hemocomponentes, es decir, los componentes de la sangre que pueden utilizarse para atender a pacientes que requieren transfusiones.

RELACIONADO Medicina Legal entregó el listado de las víctimas identificadas tras el terremoto

La Secretaría Distrital de Salud también confirmó que la capital está preparada para realizar despachos de sangre hacia otras regiones, de acuerdo con las necesidades que sean reportadas durante la emergencia.

Por eso, donar sangre es una de las formas en las que los ciudadanos pueden contribuir a fortalecer la atención de las personas afectadas.

¿Dónde pueden donar sangre para los afectados por el terremoto desde Bogotá?

Para donar sangre, los ciudadanos pueden acudir a los bancos de sangre habilitados en Bogotá y consultar previamente la disponibilidad de jornadas y horarios de atención.

Entre las entidades que cuentan con bancos de sangre en la ciudad se encuentran:

Hemocentro Distrital: ubicado en el sur de Bogotá y perteneciente a la Secretaría Distrital de Salud.

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá.

Fundación Cardioinfantil.

Hospital Universitario San Ignacio.

Clínica Colsanitas y otras instituciones con bancos de sangre autorizados.

La recomendación es comunicarse directamente con el banco de sangre antes de desplazarse, debido a que los horarios y puntos de recepción pueden variar según la disponibilidad y las necesidades de la emergencia.

¿Qué está haciendo Bogotá para apoyar a las zonas afectadas?

La capital puso a disposición del Gobierno Nacional un paquete de recursos para reforzar la respuesta en los territorios que resultaron afectados.

RELACIONADO Este es el edificio donde se concentra la mayor cantidad de desaparecidos en Cali

Entre ellos se encuentra un hospital de campaña compuesto por cuatro módulos y equipado con 40 camillas, además de equipos médicos y elementos necesarios para prestar atención a pacientes.

La ciudad también ofreció 102 ventiladores invasivos para unidades de cuidado intensivo, 30 ventiladores no invasivos, 95 bombas de infusión y ocho monitores de signos vitales multiparámetro.

Estos equipos podrían ser trasladados a hospitales que hayan sufrido daños en su infraestructura o que necesiten reforzar su capacidad de atención.

¿La sangre donada en Bogotá puede llegar a otras regiones?

Sí. La Secretaría Distrital de Salud señaló que Bogotá cuenta con la capacidad para garantizar el suministro y despacho continuo de hemocomponentes hacia las regiones que los requieran, de acuerdo con la evolución de la emergencia.

Esto significa que una donación realizada en la capital puede contribuir a mantener las reservas disponibles y permitir que los componentes sanguíneos sean enviados a los territorios donde exista una necesidad prioritaria.

La distribución se coordina con las autoridades sanitarias y el Puesto de Mando Unificado Nacional, instalado para articular la respuesta frente al desastre.