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¿Hasta cuándo pueden haber réplicas tras el terremoto de 7.4 en Colombia? El Servicio Geológico respondió

El Servicio Geológico Colombiano, en su canales oficiales de comunicación, ha respondido las dudas de los ciudadanos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

agosto 12 de 2026
06:54 a. m.
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Tras el terremoto de magnitud 7.4, en el que el epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, se han presentado más de 100 réplicas.

La de mayor magnitud hasta el momento, que fue de 4.8, también se presentó el 10 de agosto de 2026, sobre las 8:18 de la mañana. Además, los municipios más cercanos fueron San José del Palmar (a 18 kilómetros), El Cairo (a 22 kilómetros) y Nóvita (a 26 kilómetros).

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En medio de esa coyuntura, el Servicio Geológico Colombiano no solo explicó qué es una réplica, sino que también hasta cuándo podrían presentarse tras el fuerte movimiento telúrico.

¿Qué son las réplicas y hasta cuándo podrían presentarse después del terremoto en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano, desde su experticia, reveló por qué la tierra se ha seguido moviendo después del terremoto que ocurrió el lunes 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana.

"Las réplicas son movimientos sísmicos de magnitud menor que son posteriores a un sismo y que ocurren en la misma región. Estas pueden durar días, semanas o, incluso, meses, pues se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente", precisó la entidad.

"Es probable que continúen ocurriendo y la magnitud máxima de estas ha sido de 4.8, la cual es baja comparada con el sismo principal", añadió el Servicio Geológico Colombiano.

¿Hay amenaza de tsunami en Colombia tras el terremoto?

La Dirección General Marítima de Colombia analizó el panorama y dejó claro que no existe riesgo de tsunami después del fuerte movimiento telúrico originado en San José del Palmar, Chocó.

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"De acuerdo con la Dimar, no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 7.4 registrado a las 7:34 de la mañana, a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó", se hizo hincapié en las redes sociales de la UNGRD.

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