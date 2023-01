¿Cómo identificar las señales de alarma en una relación de pareja? Expertos responden

El feminicidio de Valentina Trespalacios, DJ de música electrónica hallada en un contenedor de basura en Fontibón, tiene la atención del país y de los medios. El principal sospechoso y presunto asesino es su novio, John Poulos, un ciudadano estadounidense con el que la joven de 21 años sostenía una relación hace poco más de un año.

El caso de Valentina se suma a los más de 10 feminicidios que se investigan a tan solo un mes de iniciar el 2023. El panorama en el país es aterrador y la violencia contra las mujeres no entiende edades, estratos o condiciones. Todas pueden ser víctimas y la justicia sigue pareciendo un privilegio y no un derecho.

Lo que le ocurrió a Valentina merece toda la atención, no solo por lo aberrante de su muerte, sino porque su presunto victimario es la persona con la que compartía su vida, con la que iba a casarse, y con quien viviría en el mismo apartamento en el que fue asesinada.

Muchos cuestionamientos que no vienen a lugar se le hacen a la joven: “cómo no se dio cuenta”, “lo estaba usando”,” tenía o no tenía una relación de interés” y otras frases más. Lo cierto es que no hay justificación para un feminicidio, no hay peros para avalar un asesinato, no hay traiciones que le otorguen a otro el derecho de quitar una vida, pero lo que sí hay son alertas que en una relación es importante tener en cuenta para identificar que una pareja es potencialmente peligrosa.

No significa por ello que la violencia contra las mujeres no sean una tarea del Estado y de la sociedad, del Gobierno que puso en su agenda como prioridad un Ministerio encargado de los marginados y violentados, entre estos las mujeres colombianas que día a día son asesinadas por diversas razones.

Pero sí es valioso hablar sobre los comportamientos que no son normales en una relación de pareja.

NoticiasRCN.com consultó a dos especialistas en el tema. Viviana Narváez, Magíster en psicología y especialista en psicología clínica; y Paula Ucrós, psicóloga especialista en relaciones. Ambas analizaron algunos puntos cruciales de la relación entre Valentina Trespalacios y John Poulos, momentos de la pareja en los que los celos y las inseguridades, eran señales de alerta.

John Poulos contrató a un investigador privado para que siguiera y vigilara en Colombia a la DJ.

Frecuentemente, le hacía escenas de celos cuando salía con amigos a fiestas

Poulos expresaba a otras personas (desconocidos o conocidos) que él sentía que ella lo estaba usando porque le parecía muy bonita para él.

Ella le hacía videollamadas para mostrarle los lugares en donde estaba y con quien estaba

Valentina le contó a una de sus amigas que Poulos le reprochaba que ella no le daba besos y le decía que sabía que él no le atraía, que no tenía que fingir.

Cabe aclarar que John Poulos es presunto asesino. Hasta el momento asegura ser inocente y espera la continuación de la audiencia en su contra.

Comportamientos celosos y obsesivos

De acuerdo con la psicóloga Narváez, este tipo de comportamientos en el hombre pueden ser gobernados por unos celos patológicos donde se evidencian dos características importantes: un componente emocional en el que aparece el miedo, la tristeza e ira y que muchas veces sin la debida regulación emocional tienden a manifestarse fisiológicamente y comportamentalmente, generando alto malestar en la persona, acciones agresivas y necesidad de ejercer control sobre el otro.

Y, por otro lado, un segundo elemento: la percepción de amenaza de la relación (que puede ser real o imaginaria, pero en los celos patológicos suele ser imaginaria). En estos casos, la persona piensa que su pareja le es infiel, tiene pensamientos intrusivos al respecto y tiende a realizar acciones para “comprobar” sus sospechas, por ejemplo, contratar a un detective, seguir a su pareja o pedirle que le envié fotos de donde y con quien está.

Para la especialista en parejas, Paula Ucrós, una relación en la que alguno de los dos empieza a contratar un externo o a vigilar al otro, deja en evidencia que en el fondo hay una inseguridad profunda en la que la persona considera que no merece a su novio o novia.

“El problema es que nada va a ser suficiente nunca para que la persona insegura sienta tranquilidad, así la otra persona le mande 600 fotos y evidencia de dónde está, eso va a permanecer en el celoso”.

No normalizar lo que no es normal: ¿cómo identificar ‘red flags’ en una relación?

“Para identificar este tipo de conductas en una relación de pareja es importante no “normalizarlas”, explica Narváez.

Lo que la psicóloga recomienda es entender que una relación debe sentirse como un lugar seguro y tranquilo. Estos vínculos deben ser entendidos como espacios positivos, incluso estudios indican que tener una pareja suele ser un factor protector que promueve bienestar y realización personal.

“Es fundamental identificar este tipo de comportamientos en una relación: conductas injustificadas por parte de tu pareja, chequeos donde tu novi@ quiere saber dónde y con quién estas y te pide evidencia de esto, te acusa falsamente de cometer una infidelidad, te prohíbe ver o hablar con ciertas personas y tiene comportamientos sospechosos o agresivos”, afirma la experta.

En esto coincide Ucrós quien enfatiza en no aceptar las conductas que el sentido común indica que no son normales. Comportamientos “raros” que se pasan por alto al inicio de las relaciones y al final ya se convierten en algo cotidiano. “Nada que nos haga sentir incómodos o nos parezca raro debería ser normalizado”, reitera.

Celos normales y celos obsesivos

Ucrós asegura que no existe algo denominado “celos normales”, porque esto siempre indicará un sentimiento de insuficiencia ante la persona amada. No significa que en una relación no pueda haber un pequeño gesto que demuestre temor a perder a quien se ama, pero en cualquier grado no son lo esperado.

“Algunas personas pueden detonar esa inseguridad más que otras, pero son obsesivos cuando se vuelven la norma y no permiten que la persona tenga una vida normal”.

Por su parte, Viviana Narváez considera que si existen los celos “normales” y son una emoción que todos podemos experimentar en algún momento de la vida. “Los celos suelen tener un componente emocional (miedo, tristeza, ira) en función de percibir que una relación valiosa para la persona puede estar en peligro por la presencia (normalmente) de otro. En la mayoría de las ocasiones suelen ser adaptativos, pues se tenderá a preservar una relación relevante, claramente si esto no lleva a comportamientos de daño físico o psicológico a su pareja”.

Otra cosa son los celos patológicos, que son mucho más intensos y se expresan en obsesiones y “delirios” a pesar de que no haya otra persona. Esto afecta la vida de quien los siente porque viene acompañado de pensamientos intrusivos, emociones intensas, de ansiedad o ira y puede terminar en lastimar a su pareja en diferentes formas (psicológica, física, emocional, etc.).

Pedir ayuda es clave para salvar vidas

Todos estos comportamientos agresivos y disfuncionales mencionados anteriormente son signos de alarma que deben ser identificados. A este tipo de conductas por lo general se suman factores como el uso de alcohol u otras sustancias, lo que puede ser una agravante.

Narváez señala que hay otros rasgos como la “baja autoestima, los pensamientos obsesivos, la incapacidad de regular emociones, cuando en la relación se disminuyen las actividades que antes hacían y ambos disfrutaban, o se da un aislamiento familiar, social, etc.”, que también deben ser tenidas en cuenta como señales de alarma. Sin embargo, no deben confundirse con los problemas normales y las diferencias que puede haber en un vínculo sentimental.

Toda mujer que sea víctima o necesite ayuda puede acudir a la línea 123. Los números para poder denunciar son: 018000112137, WhatsApp 3007551846, o el correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co.