¿Cómo logró Valeria Díaz, el mejor puntaje del Icfes del país, obtener esa nota?

Recientemente se conocieron los resultados de la última prueba Icfes, ahora Saber 11, la evaluación de educación básica que deben presentar todos los estudiantes de Colombia.

El mejor resultado fue el obtenido por Valeria Díaz González, una joven de 16 años del colegio Nuestra Señora del Rosario, de Floridablanca, Santander que obtuvo un puntaje de 495 de 500.

Valeria habló en A lo que Vinimos de Noticias RCN.

¿Cuál es el secreto para ganar ese puntaje tan alto, casi perfecto?

Desde pequeña, desde los 5 años que estoy en la institución del colegio Nuestra Señora del Rosario, he sido muy buena estudiante, siempre he mantenido el primer puesto del salón.

Personalmente, siempre le dedico al menos una horita de estudio en casa, ya sea a través de los libros que nos brindan los docentes, también los documentos, o si no yo misma, por mi cuenta, viendo vídeos sobre datos curiosos o viendo noticias sobre qué pasa en el mundo; eso sirve mucho para mantenerse informado y reforzar tus conocimientos.

¿Cuáles fueron esas materias más fáciles y las más difíciles?

En mi opinión, a mí siempre se me ha facilitado la matemática. Entonces siento que fue la materia más fácil de la prueba en adición con ciencias naturales, que también se me hizo muy fácil.

Yo creo que la que más se me dificultó fue ciencias sociales, debido a que se refiere mucho al contexto y a resolver distintas problemáticas, entonces siempre llega a ser una de las más complejas, pero también me fue muy bien en la misma.

¿Recuerdas una pregunta que haya sido muy difícil y que hayas sentido que no sabías qué responder?

Uy, personalmente no recuerdo mucho de la prueba, porque fue hace porque fue hace rato, pero recuerdo que una pregunta que no estaba segura, lo hice más como por intuición, por lógica y por todo el análisis, que me han enseñado; era sobre la varianza y sobre cómo eran sus unidades, que en este caso era elevado al cuadrado, y lo hice más que todo por procedimiento y por lo que me han enseñado.

¿Qué quieres estudiar?, ¿en qué profesión te ves más adelante?

Yo quiero estudiar Ingeniería Biomédica. A través de esta carrera pretendo ayudar a distintas personas a través de dispositivos electrónicos o también médicos, porque nos sirve para tratar distintas enfermedades.

Principalmente quiero enfocarme en lo que es oncología, o sea, en el tratamiento de cáncer, y también en distintas mutaciones a través de la genética.

¿Qué les dices a los jóvenes que quieren ser como tú?

Yo les quiero decir que confíen en ustedes mismos porque todos somos capaces. La inteligencia no es solo académica, sino también de la vida y todos tenemos esa capacidad de alcanzar nuestras metas, si es lo que de verdad nosotros nos proponemos.

Que confiemos, que también tengamos disciplina, que no nos presionemos, no nos sintamos presionados por el entorno, sino que también vivamos el momento y proyecten mucho a futuro lo que realmente quieren ser.