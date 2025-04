Dos jóvenes y un comandante de la Armada, las voces de quienes buscan la paz para Buenaventura

Preocupa la crisis violenta en Buenaventura debido a las disputas de bandas criminales por el control territorial.

Shottas, Espartanos, ELN, Los Chiquillos y el Clan del Golfo son los actores de este conflicto que tiene a cientos de familias confinadas y que, recientemente, cobró la vida de un joven futbolista.

Pero Buenaventura es mucho más que las bandas que lo tienen sitiado. Noticias RCN llegó hasta la ciudad portuaria para hablar con tres representantes de quienes anhelan y exigen la paz de este territorio tan olvidado por el Estado.

El contralmirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico; Brayan Montaño, director de la Fundación Pro y Paz; y Gustavo Castillo, abogado y líder social de la comuna 5, nos dieron su visión sobre lo que ocurre en Buenaventura y lo que puede ser la ciudad si se erradica la violencia.

Noticias RCN: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?

Brayan Montaño: Hay mucha situación de zozobra, pero en medio de todo eso que produce la agudización de la violencia en el casco urbano, también en lo rural se impacta, las comunidades se sienten con esperanza, resisten, siguen generando iniciativas para construir paz y promoviendo acciones que determinan que aquí estamos, aquí nos quedamos y vamos a echar para adelante para superar esto.

Noticias RCN: 20 muertos solo en marzo, 50 en lo que va corrido del año en un puerto que representa el 49% de la actividad comercial del país, ¿qué hacemos para que esto cambie?

Contralmirante Gutiérrez: Uno de los inconvenientes que hay aquí y la alta tasa de homicidios que hay en Buenaventura es un ajuste de cunetas entre bandas, en su gran mayoría. Espartanos y Shottas, que ya tienen alianzas; Los Chiquillos con los Espartanos y los Shottas con el ELN.

Se están ajusticiando entre ellos y eso es lo que ha disparado la tasa de homicidios. Y nosotros tenemos dos estrategias. En la zona urbana lo que queremos es, ya modificamos el dispositivo en la zona rural, para reforzar el dispositivo de la Fuerza Pública aquí internamente.

La ciudad no está condenada, lo que están logrando los grupos delincuenciales es, y lo que tenemos que evitar, es que no generen pánico.

Noticias RCN: Pero usted no me puede decir que Buenaventura no está confinada, cuando a las 6 de la tarde ya no se ve gente en la calle…

Contralmirante Gutiérrez: Precisamente eso debemos evitar y dentro de esas estrategias estamos armando una para poder abrir a Buenaventura en la noche. Ya con la presencia de la Armada, de la Infantería, de la Policía en el casco urbano queremos generar esa percepción de seguridad.

Noticias RCN: Un pedazo de la responsabilidad tiene que ver con las Fuerzas Armadas, pero otro tiene que ver con el Estado y las garantías para los jóvenes del territorio, ¿qué le piden al Estado más allá de la salida militar?

Gustavo Castillo: Lo que le pedimos al Estado es trabajar de manera conjunta, tanto en el desarrollo económico en el puerto, como en el desarrollo social de la juventud, las mayoras y mayores.

Hoy, esto tiene historia, el contexto del paramilitarismo que muta a estas bandas, que también son parte de nuestra comunidad. Lo que buscamos no es que vengan y maten a nuestra gente, sino como hacemos que ellos salgan de esos grupos criminales y que otras personas no ingresen.

Para hacer la paz debemos sentarnos todos.

Noticias RCN: ¿Qué le piden los jóvenes desde Buenaventura a los colombianos?

Brayan Montaño: Hay que hacer un ejercicio de reconocer que hay una crisis. El primer ejercicio que agudiza esto es la negación, pues de cierta manera nos pone en una actitud de aquí todo está bien, no hay que generar acciones, no hay que movilizar al Estado.

Pedimos que nos vean, no con ojos de pesar, sino con ojos de reconocer que acá también hay muchas apuestas de los y las jóvenes para generar iniciativas para construir paz, pero también apuestas que nos permitan acceder a ofertas educativas, laborales y apoyos a nuestros proyectos productivos.

Noticias RCN: ¿Cómo crear lazos de confianza entre la Armada y los jóvenes?

Contralmirante Gutiérrez: No hay nada más difícil que construir confianza en una relación, pero si no empezamos ahora entonces cuándo. Yo les invito para que sigan trabajando en paz, para que me pidan seguridad, porque para eso estamos aquí, en tierra y en el mar.

Históricamente, uno de los inconvenientes y de los problemas más grandes que tiene Buenaventura es el robo de lanchas, y es una de las estrategias, instalar dispositivos de pánico en las embarcaciones para evitar el robo e incluso la pérdida de vidas.

Noticias RCN: ¿Qué es la juventud de Buenaventura?

Gustavo Castillo: La juventud de Buenaventura es amor, paz, pero también una juventud sin oportunidades y reconocimiento de derechos. Es importante precisar como muta cuando los jóvenes pasan de ser víctimas a victimarios, y es por esa falta de oportunidades y la ausencia del Estado.

Sentimos, no solo por Buenaventura, sino por todo el litoral Pacífico, pareciera que es por ser negros. Hacemos un llamado al Estado, porque esto no es solo de un Gobierno. Y le hago un llamado al presidente, porque esto no es “negros matando negros”, como lo ha dicho peyorativamente, esto es un racismo estructural que se ha reflejado sobre nuestra gente y lo que estamos es buscando salidas.

Pero queremos que venga como lo hizo en campaña y atienda a la juventud de Buenaventura.

Noticias RCN: ¿Qué decirles a esos jóvenes que hacen parte de los Shottas y los Espartanos?

Brayan Montaño: Las confrontaciones armadas o la violencia nunca serán el camino para hacer riquezas. Lidiar una guerra que no les pertenece y apropiarla de esa manera, es también hacerle daño a la gente. En Buenaventura todos nos conocemos o nos hemos criado juntos. Estos jóvenes también son víctimas de esta misma dinámica, y no queremos justificar el ingreso, pero ellos han sido instrumentalizados desde muy niños.

La juventud termina siendo instrumentalizada en una guerra que no saben a quién obedece, pero que empiezan a vivirla y sí generan daño. Hay que proponer ofertas para los jóvenes para que salgan de allí.

Noticias RCN: ¿Buenaventura va a tener algún día paz?

Contralmirante Gutiérrez: Esperamos que sí, y la Armada Nacional está desarrollando acciones para garantizar y generar esa percepción de seguridad. Los buenos somos más, no solo en Buenaventura, en Colombia, pero tenemos que unir esfuerzos para sacar adelante la ciudad.

Ayúdenme a generar conciencia, a hablar con la comunidad, incluso para denuncias, porque nos sirven mucho para poder actuar.