Conductor del MIO que chocó con Freddy Rincón: “Yo les pité, pero alcancé a sacar el carro”

El pasado 11 de abril se registró un aparatoso accidente entre un bus del MIO en Cali y el exfutbolista, Freddy Rincón.

Luego de dos días, el exjugador de la Selección Colombia aún sigue entre la vida y la muerte en la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud de la ciudad.

Según los médicos y el último parte médico, el deportista permanece en grave estado de salud y ha tenido que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

“La Clínica se permite informar a ustedes que, la condición de Freddy Eusebio Rincón sigue siendo profundamente crítica. Los seguimientos, las pruebas diagnósticas, los estudios radiológicos y muestras clínicas no muestran evolución favorable. Tal como lo mostramos al inicio, su condición y criticidad son extremas. Su pronóstico sigue siendo muy reservado. Seguiremos con todas las medidas pertinentes. Repito, la evolución no es favorable y la condición sigue siendo extremadamente critica", se lee en un comunicado de la clínica.

Otra de las personas heridas en el accidente es Jorge Eduardo Muñoz, conductor del alimentador del MIO, de 28 años.

Jorge, quien lleva siete meses como operador en esta empresa y se encontraba iniciando su turno el día del accidente, permanece hospitalizado por varias fracturas.

En diálogo con Noticias RCN, aseguró que el semáforo estaba en verde cuando se estrelló contra la camioneta en la que iba Rincón.

“Sino que yo les pito, a lo que yo voy a frenar en el semáforo yo les pito y ellos lo que hicieron fue doblar”, señaló el conductor.

Desde la habitación en donde permanece, en la clínica Valle Salud, también aseguró que la luz estaba en verde cuando cruzó el semáforo de la calle 5 con carrera 34.

“Si ellos hubiesen frenado, no los hubiera tocado porque yo alcancé a sacar el carro. Por eso es por lo que ellos cuando yo colisiono me mandan hacia un lado. Claro cuando yo saqué el carro, ellos con la punta me tocan y me sacaron”, agregó.

El operador del sistema de transporte por el momento sigue hospitalizado por una fractura en su pierna izquierda y por varios golpes.

Además, Jorge tendrá que ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en las próximas horas.

