La puja por la Presidencia del Senado: cinco congresistas del Partido Verde suenan para el cargo

Este 22 de junio en el Termómetro Político les hablamos del pulso que se está dando en este momento y muy en silencio en el Congreso de la República. Muchos pensaban que acabadas las sesiones ordinarias se terminaban también las peleas, pero, al parecer, se equivocaron, pues ahora empiezan todas las apuestas por las presidencias del Senado y Cámara.

Los nombres que suenan para las presidencias del Senado y Cámara

En ambas corporaciones la puja está que arde, aunque aún no es pública. En Senado, según los acuerdos, la Presidencia le corresponde a la Alianza Verde y hay varios candidatos: una es Angélica Lozano, pero a pesar de que su nombre suena, dicen que no tiene el favor presidencial. El que sí tiene el guiño del mandatario colombiano es Inti Asprilla, el problema es que él no es muy bien recibido entre las bancadas de oposición. También está sobre la mesa el nombre del senador Iván Ñame, pero en Casa de Nariño no lo ve tan conveniente porque se ha opuesto a varios proyectos del Gobierno.

El panorama entonces empieza a abrirse a otros nombres que, más que apoyo, no generan resistencia ni en el Gobierno ni en el Congreso, son los senadores Ariel Ávila y Guido Echeverry.

El Pacto Histórico definirá candidato a la Alcaldía de Bogotá

Mientras las fichas en el Congreso se mueven, en la bancada del Pacto Histórico se organizan. Siguen las quejas por las otras candidaturas, las de las elecciones de octubre. Esa colectividad se reunió hoy 22 de junio y finalmente decidió hacer la encuesta para tomar la decisión frente a la Alcaldía de la capital. Entrarán a campo la próxima semana y se medirán las preferencias entre Carlos Carrillo, Heidy Sánchez y Gustavo Bolívar; sin embargo, lo que más pesará en los resultados serán los escenarios de segunda vuelta. El ganador se anunciará el 8 de julio en el Foro Programático de Bogotá que alista esa colectividad.