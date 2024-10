Sistema General de Participaciones: estas son las razones por las que los gremios rechazan el aumento del 39,5%.

La reforma al Sistema General de Participaciones, mediante la cual se pretende incrementar el giro de recursos a las regiones, se sigue debatiendo en el Senado de la República.

En estos momentos, se les proporciona cerca del 21% de los ingresos corrientes de la Nación. Sin embargo, en la ponencia que se aprobó el lunes se llegó a hablar de un 39,5%, pero aún no hay consensos.

En un principio, el texto de la reforma proponía que el incremento para las reformas fuera de un 46%. Pero, en el Senado se consideró que ese era un monto muy alto y, aunque ha ido bajando, todavía no se ha constituido un acuerdo total y el debate continuará durante la tarde del 29 de octubre.

Estos son los argumentos de las partes que están a favor de la reforma del Sistema General de Participaciones

"Aquí hay que ayudar y acompañar el desarrollo de las regiones con todas sus necesidad y quién más que ellos que son los que las conocen", afirmó Alejandro Chacón, el senado del Partido Liberal, en los micrófonos de Noticias RCN.

Por otra parte, Claro López, la senadora del Pacto Histórico, explicó que la propuesta es compatible con el marco fiscal del mediano plazo porque se establecería un plazo de 12 años para llegar al porcentaje expuesto en la reforma. En consecuencia, espera que pronto se pueda llegar a un acuerdo que permita que avancen los nuevos giros a las regiones.

¿Cuáles son los argumentos de los que no están a favor de la reforma del Sistema General de Participaciones?

"He insistido la necesidad de que el ministro de Hacienda y el director de Planeación se pronuncien ante la plenaria y por eso no acompañé el informe de ponencia", aseguró Carlos Fernando Motoa, el senador del Cambio Radical.

Y es que, según su punto de vista, ellos tienen que sustentar el texto frente al Senado de la República para explicar por qué se propone ese monto y no habrían riesgos de que se caigan en vacíos de rigor.

Por otra parte, Humberto de la Calle hizo énfasis en que es fundamental que se creen mayores controles para cuidar los recursos que se les entreguen a las regiones. Su sugerencia es que se le haga una evaluación a las autoridades locales y que, adicionalmente, se lleve a cabo un tipo de interventoría del gasto.

"La situación actual de Colombia es que hay una serie de administraciones locales totalmente cooptadas por grupos ilegales y criminales. Hay que hacer una evaluación más profunda, neutral y seria", concluyó.

Los centros de pensamiento también creen que el monto sigue siendo muy alto

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) reaccionó después de que se comenzó a hablar de giros del 39,5% para las regiones e indicó que el monto sigue siendo elevado y podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

"Podría poner en peligro no solo el proceso de descentralización, sino que las finanzas del Gobierno Nacional. Una descentralización que no sea fiscalmente sostenible no beneficia a nadie", puntualizaron.

En ese sentido, su planteamiento es que se evalué un porcentaje del 35% y que se estipule un plazo de 10 años para poder cumplirlo. Pero, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha comunicado que ese valor también sería muy alto y que lo ideal sería que a las regiones se les transfiera un 30,5% de manera gradual.