Corabastos despide con dolor a Yeison Jiménez, “un hijo del mercado”

La Central Mayorista de Abastos de Bogotá, Corabastos, emitió un emotivo comunicado lamentando la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien falleció en la tarde del 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en la vereda Romita, cerca de Paipa, Boyacá.

El artista viajaba en una avioneta junto a cinco tripulantes más, que había despegado minutos antes desde el Aeropuerto de Paipa.

“Con inmenso dolor despedimos a un hijo de Corabastos”, inicia el mensaje oficial, que recuerda los años de juventud en los que Jiménez trabajó en la plaza como cotero y vendedor de arepas. “Desde Corabastos, donde se forjan sueños entre trabajo honesto y sacrificio diario, salió una voz que hoy queda grabada en la memoria del país”, señala el comunicado.

Una historia de superación personal

Yeison Jiménez nació en Manzanares, Caldas, en 1991, y construyó una carrera musical que lo llevó a convertirse en uno de los referentes de la música popular colombiana. Su historia de superación, desde las madrugadas en la plaza mayorista hasta los escenarios internacionales, fue parte esencial de su identidad artística y personal.

En varias entrevistas, el cantante evocaba con orgullo sus años en Corabastos, reconociendo que allí aprendió el valor del esfuerzo y la dignidad del trabajo.

"Historias que trascienden fronteras"

La administración de Corabastos expresó su solidaridad con la familia del artista, sus seres queridos y seguidores, y destacó que su legado “vivirá como ejemplo de que desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”.

El accidente aéreo está siendo investigado por las autoridades competentes. Hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de todos los ocupantes de la aeronave.