"No se pudo hacer nada": habló testigo del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

El hombre se encontraba muy cerca del lugar exacto en el que terminó cayendo la avioneta. Este fue su testimonio.

enero 11 de 2026
09:56 a. m.
Colombia continúa conmocionada tras la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo.

El cantante tenía programado un concierto en Marinilla, Antioquia, en la noche del 10 de enero de 2026. Fue así como sobre las 3:50 de la tarde llegó al Aeropuerto de Paipa para desplazarse hasta Medellín y seguir su camino en un vehículo.

Sin embargo, la aeronave, por causas que aún se desconocen, no alcanzó el vuelo que requería al despegar, se estrelló y se incendió de inmediato.

Camilo Zorro, uno de los testigos del accidente, habló con Noticias RCN y dio su versión de los hechos. ¿Cuál fue?

Estos son los detalles revelados por un testigo del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

"La avioneta venía como con fallas mecánicas y, al parecer, se cayó, rebotó, estalló y se incineró inmediatamente. Tras lo ocurrido me llamaron mis familiares para preguntarme que si estaba bien porque sabía que estaba cerca al hecho. Además, el presidente de la junta comenzó a llamar a los Bomberos y la Policía, pero no se pudo hacer nada porque la avioneta ya estaba en llamas", comenzó relatando Camilo Zorro.

"Me salvé gracias a Dios de milagro porque yo me dirigía hacia el mismo rumbo que iba la avioneta", agregó.

La Gobernación de Boyacá lamentó la muerte de Yeison Jiménez

Después de que las autoridades inspeccionaron el lugar de los hechos, la Gobernación de Boyacá confirmó la muerte de Yeison Jiménez y sus cinco acompañantes.

Además, a través de un comunicado, expresaron sus palabras de condolencias.

"La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya y, en nombre del pueblo boyacense, lamenta el trágico accidente aéreo que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, ocurrido la tarde del sábado 10 de enero de 2026 en el sector Romita, vía Paipa - Duitama", se precisó.

"De igual manera, lamentamos profundamente el fallecimiento de las demás víctimas del siniestro, tripulación y miembros de su equipo: capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Unidos en oración como departamento, nos solidarizamos con la situación", se añadió.

 

