"Dime que es mentira": doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su muerte

Yeison Jiménez, el artista de música popular oriundo de Manzanares, Caldas, murió el 10 de enero de 2026, en la vereda Romita, en Boyacá.

El cantante, junto a cinco personas más, abordó una avioneta en el Aeropuerto de Paipa. Lo previsto era llegar hasta Medellín para, posteriormente, desplazarse hasta Marinilla, Antioquia, y realizar un concierto.

Sin embargo, la aeronave tuvo una falla, se estrelló al poco tiempo de despegar y se incineró.

La Aeronaútica Civil confirmó el accidente y, unos minutos después, tras los primeros análisis, informó que, desafortunadamente, Yeison Jiménez y las otras cinco personas habían fallecido.

Tras esa dolorosa noticia, Heidy Jiménez, la hermana del artista, se pronunció en sus redes sociales y redactó un desgarrador mensaje de último adiós.

Este fue el doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su muerte

Después de que las autoridades confirmaron lo ocurrido, Heidy Jiménez, en una primera historia de Instagram, pidió respeto y privacidad.

"Por favor, no llamar, es un momento doloroso. Muchas gracias por los mensajes de apoyo", escribió.

Y, dos horas después, compartió una foto y un video junto al artista y redactó las siguientes palabras:

Papito, por favor llámame y dime que es mentira. Por favor, hermano, qué voy a hacer sin ti. ¿Qué voy a hacer sin ti? Te necesito, por favor. Amor de mi vida, ¿por qué? Te amo, te amo, eres el mejor papá y hermano que me pudo dar Dios en la vida. Gracias por siempre estar para mí, te amo.

Este fue el mensaje que se escribió en las redes de Yeison Jiménez tras su muerte

Unas horas después del accidente aéreo, el webmaster de Yeison Jiménez redactó un desgarrador comunicado y lo catalogó como la publicación más dolorosa de su vida.

"Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, la organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, lamentamos profundamente informar su fallecimiento. Hoy no solo despedimos a un artista, despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron", se precisó.

"Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en su manera de no rendirse y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante", se agregó.