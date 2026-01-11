"Te amo": hija de Yeison Jiménez escribió desgarrador mensaje tras su muerte en el accidente aéreo

La música popular perdió a uno de sus grandes exponentes en Colombia.

Yeison Jiménez, a sus 34 años, partió de este plano terrenal tras un trágico accidente aéreo que ocurrió en la tarde del 10 de enero de 2026, en Paipa, Boyacá.

El artista cantó en Málaga, Santander, en la noche del viernes 9 de enero y, posteriormente, el sábado llegó al Aeropuerto de Paipa para volar hacia Medellín.

Lo planeado era llegar a la 'ciudad de la eterna primavera' para tomar un vehículo que le permitiera llegar a Marinilla, Antioquia, en donde tenía una presentación agendada.

Sin embargo, en el momento en el que la aeronave realizó el despegue, no alcanzó el vuelo que requería y terminó chocando contra el suelo.

Las autoridades se desplazaron de inmediato al lugar del accidente y confirmaron la muerte de los seis tripulantes.

Y, en medio de esa dolorosa coyuntura, Camila Jiménez, una de las hijas de Yeison Jiménez, se despidió del artista con un desgarrador mensaje.

Este fue el desgarrador mensaje que escribió Camila Jiménez, hija de Yeison Jiménez, tras la muerte del cantante

Luego de que Yeison Jiménez se presentó en Málaga, Santander, compartió en Instagram algunos videos y fotos de cómo fue su show.

Por lo tanto, en ese último post del artista, su hija se pronunció y dejó claro que siempre lo amará.

"Te amo, papá, no sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí", escribió Camila Jiménez.

"Te extraño, por favor que sea un sueño ¿Por qué a ti? ¿Por qué?", agregó en un segundo mensaje.

¿Cuál fue la causa del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Desde que se alertó el accidente en la vereda Romita, las autoridades comenzaron las respectivas investigaciones.

Sin embargo, por ahora, no se ha determinado la causa exacta que impidió que la avioneta tomara el vuelo requerido y las entidades competentes continúan trabajando para esclarecer lo sucedido.