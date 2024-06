Crece la polémica por propuesta de Constituyente a través del acuerdo de paz: las críticas y la defensa del Gobierno

El presidente Gustavo Petro respondió a la carta que el expresidente Juan Manuel Santos envío a la ONU en la que señala que el acuerdo del 2016 no deja abierta la posibilidad de una Constituyente. Según el mandatario colombiano, Santos desconoce algunos puntos que firmó.

“Dos años han pasado, hay un antecedente en la paz de Santos hoy está en discusión, él mismo la ha puesto confundido un poco (…) pero pareciera que no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso. La declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas”.

Además, volvió a hablar de las facultades para una posible reelección y aseguró que por ahora no está contemplada.

“Los que me critican se reeligieron, yo no quiero reelegirme, ni creo que una Constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro”.

También cuestionó la oposición que según él le han hecho los expresidentes a los cuales llamó el “sindicato del pasado”. “Moviendo magistrados para que el papel del Congreso, hacer las leyes del cambio diciendo no a una Constituyente, no al poder Constituyente es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz”.

Petro aseguró que sí es necesario modificar algunos aspectos de la ley para que avancen temas esenciales como la reforma agraria.

Santos rechazó el uso del proceso de paz para tramitar una Constituyente

El expresidente en diálogo con Noticias RCN reiteró que el acuerdo que firmó su gobierno con las extintas Farc es claro y que no abre posibilidad alguna a una Constituyente como lo interpreta el excanciller Álvaro Leyva.

“No sé de dónde sacan que el acuerdo de paz se puede utilizar para violar la Constitución”.

Santos habló de la respuesta que le entregaría a la ONU al gobierno de Petro resultado de la carta que él mismo envió a ese organismo internacional. “Que por favor, se dedique a implementar el proceso de paz, a cumplir con lo que Colombia firmó”.

Al ser preguntado por la interpretación de la oposición que considera esto como una cortina de humo frente a la crisis que está atravesando el Gobierno con los actos de corrupción, el exmandatario señaló que “Sí haría bien el presidente de dejar de echar estos globos que confunden mucho a la opinión, al pueblo colombiano y a la comunidad internacional y mire lo que está sucediendo en el Cauca, lo que está sucediendo con el sistema de salud, lo que está sucediendo con los casos de corrupción, lo que está sucediendo con la economía”.

Diferentes sectores rechazan la propuesta de la Constituyente

Una amplia mayoría de diferentes sectores le dice no a la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para buscar la reelección presidencial. Insisten que no es cierto que el acuerdo de paz con las Farc permita abrirle la puerta a este mecanismo.

El expresidente Iván Duque fue uno de los primeros en reaccionar. Dijo que "tratar de buscar argumentos engañosos para justificar un proceso a través del cual se quiere perpetuar en el poder no es más que una amenaza a las instituciones que los colombianos no la vamos a aceptar”.

También señaló que el papel de la Corte Constitucional el próximo año cuando se hagan los relevos de cuatro magistrados será el verdadero termómetro para medir las intenciones del presidente Petro frente a una Constituyente. Aseguró que si este tribunal valora jurídica y no políticamente podría salvaguardar la institucionalidad.

Mientras tanto en el Congreso de la República las voces son diversas. Por un lado, hay quienes creen que la carta a la ONU no debió haberse enviado.

“Creo que esa es una idea que le hace mucho ruido a la política, es muy dañina para toda la coalición en un momento en el que nos quedan tres semanas para aprobar reformas”, indicó Ariel Ávila, senador de Alianza Verde.

Otros consideran que es una intromisión por parte del expresidente Santos. “Este acuerdo internacional se tiene que interpretar dentro de lo que está escrito en el acuerdo de paz y desde luego eso corresponde al presidente de la República hoy jefe de Estado y no un expresidente que ya no representa el Estado colombiano”, dijo Clara López, senadora del Pacto Histórico.

Y algunos de los integrantes del Partido Comunes, firmantes del acuerdo de paz, no descartan la posibilidad de una Constituyente. EL senador Julián Gallo afirmó que “si ese párrafo o el texto completo del acuerdo puede servir para convocar a un acuerdo nacional para llegar a consensos, apelemos a eso como se apeló en un momento determinado al estado de sitio”.