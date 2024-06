“Los poderes no le caminarán a eso”: expresidente Santos sobre propuesta de Petro para convocar una constituyente

El expresidente Juan Manuel Santos le envió una carta a Naciones Unidas en la cual se refirió sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente a partir del acuerdo de paz con las Farc de 2016.

En la misiva, el mandatario dijo que el acuerdo no abre la posibilidad de cambiar la Constitución: “Ningún aparte del acuerdo final propone ni insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente”.

Nada en el acuerdo final puede ser distorsionado para abrir la posibilidad de conceder amnistías, indultos, exoneraciones o perdones por tales crímenes de connotación internacional, mucho menos a los máximos responsables.

El excanciller Álvaro Leyva se pronunció al respecto y dijo que el exmandatario “no entiende bien qué firmó”. El exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Petro aseguró que Santos firmó a nombre de un Estado que él ya no representa.

Juan Manuel Santos estuvo en A lo que vinimos. Se refirió sobre esta carta y la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Expresidente, usted fue claro en la carta que le envió a la ONU que el acuerdo no le abre la posibilidad a convocar una Constituyente. ¿De dónde saca eso Álvaro Leyva, quien dice que a usted 'le metieron un gol'?

“No sé de dónde sacó semejante tesis. El acuerdo es muy claro y se negoció desde un principio siempre teniendo el máximo cuidado que se va a respetar la Constitución de Colombia y los tratados que el país tiene sobre Derechos Humanos”.

“Al mismo tiempo, Naciones Unidas en todas sus resoluciones del Consejo de Seguridad, estableció de forma clara que todo lo que se haga en ninguna forma puede violar la Constitución. Así de claro. No sé dónde sacan que el acuerdo se pueda utilizar para violar la Constitución y convocar una Constituyente por fuera de los lineamientos que dice la Constitución”.

¿Qué espera usted que la ONU le responda tras esta carta que usted envió en las últimas horas?

“Lo van a recibir con mucha amabilidad. Con diplomacia y elegancia le van a decir al presidente Petro que no ponga a los miembros del Consejo de Seguridad a dirimir problemas internos de Colombia, para eso no está el Consejo de Seguridad. Eso creo que le responderán y espero que le reiteren algo que le hemos dicho al presidente desde que se posesionó: que se dedique a implementar y cumplir el acuerdo. Para eso no requiere constituyente ni leyes especiales, requiere voluntad política y capacidad de gestión”.

¿Por qué cree que el presidente Petro insiste en una constituyente, más allá de cumplir el acuerdo?

“Está insistiendo en algo que no le va a salir bien. Sería violar la Constitución. Los poderes públicos no le van a caminar a eso ni tampoco la comunidad internacional, que es lo que él aspira en su ida a la ONU. No le van a avalar la tesis”.

La oposición dice que esto es una cortina de humo ante los escándalos de la corrupción en el Gobierno. ¿Qué piensa de esto?

“Haría bien el presidente en dejar de echar estos globos que confunden al pueblo colombiano y a la comunidad internacional. Que se dedique a resolver los problemas que tienen los colombianos. Mire lo que sucede en Cauca, en el sistema de salud, los casos de corrupción o economía. En lugar de estar peleando con causas que no tienen ningún futuro, mejor que se dedique a resolver esos problemas”.

Usted ha hecho un llamado a la Fuerza Pública, dice que los uniformados tienen el deber de cumplir la Constitución de Colombia. ¿Por qué hace ese llamado?

“Lo que dije es que, si al presidente se le ocurre violar la Constitución, se va a enfrentar con las instituciones establecidas para defender y respetar la Constitución. En ningún momento he hecho un llamado a hacer un golpe de Estado, como dicen algunos. Cuando uno se posesiona como presidente jura cumplir con la Constitución. Eso le estamos solicitando que haga”.