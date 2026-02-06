CANAL RCN
Colombia Video

Crisis humanitaria en el Catatumbo tras ataque armado en El Tarra

Las autoridades confirmaron que los hechos ocurrieron después de la primera vuelta presidencial en la región.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
06:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La crisis de seguridad en el Catatumbo, Norte de Santander, se agudizó tras un ataque armado en el municipio de El Tarra.

Patrulla de la Policía fue atacada con explosivos en Norte de Santander: tres uniformados lesionados
RELACIONADO

Patrulla de la Policía fue atacada con explosivos en Norte de Santander: tres uniformados lesionados

Un grupo de hombres armados ingresó a la zona, asesinó a dos personas, secuestró a tres más y quemó varios comercios, lo que desencadenó un desplazamiento masivo de la población.

Las autoridades confirmaron que los hechos ocurrieron después de la primera vuelta presidencial en la región. Los atacantes se desplazaron hacia varias veredas, donde perpetraron los homicidios y el secuestro. El paradero de las víctimas aún es desconocido, mientras la comunidad exige garantías de seguridad y protección frente a los grupos ilegales.

Fuertes detonaciones en medio de ataque terrorista en Tibú: un uniformado muerto y siete heridos
RELACIONADO

Fuertes detonaciones en medio de ataque terrorista en Tibú: un uniformado muerto y siete heridos

Desplazamiento masivo y zozobra en comunidades rurales

Horas después del ataque se registró un desplazamiento masivo de al menos 116 núcleos familiares, lo que equivale a cerca de 300 personas que han huido del conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Impresionantes imágenes del ataque con ráfagas de fusil a un avión de la Policía en Norte de Santander
RELACIONADO

Impresionantes imágenes del ataque con ráfagas de fusil a un avión de la Policía en Norte de Santander

Las veredas Cañaguate, El Mirador, Brisas del Catatumbo y el kilómetro 84 han sido escenario de sobrevuelos de drones, generando temor entre la población.

"Porque no se pueden estar presentando en nuestro territorio estos hechos violentos, no solamente los ataques armados hacia la población civil, sino también la zozobra que vive la comunidad estudiantil, por el sinnúmero de drones que rondan, especialmente, las sedes educativas de este sector del departamento Norte de Santander", expresó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Avión de la Policía fue atacado a disparos en Ocaña, Norte de Santander
RELACIONADO

Avión de la Policía fue atacado a disparos en Ocaña, Norte de Santander

Ataques con drones, una amenaza constante

La Corporación Departamental de Defensores de Derechos Humanos denunció que desde el inicio de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc se han registrado al menos 55 ataques con drones en la zona del Catatumbo.

Estos hechos han convertido la violencia aérea en una amenaza cotidiana para las comunidades, que exigen garantías de seguridad y protección de sus derechos fundamentales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

En estado crítico uno de los seis niños heridos en ataque con dron en un parque de Suárez, Cauca

UNGRD

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, rechaza decisión de la Procuraduría de suspenderlo del cargo

Elecciones presidenciales 2026

Sergio Fajardo presentará el “Decálogo del Millón” tras primera vuelta presidencial: ¿a quién apoyará?

Otras Noticias

Educación

Ranking revela cuáles son las mejores universidades de Colombia: 3 entre las mejores del mundo

Estas son las mejores universidades de Colombia según el ranking CWUR 2026. La Universidad Nacional, Los Andes y la Universidad de Antioquia se ubicaron entre las 1.000 mejores del mundo.

Venezuela

Aerolíneas deberán pagar combustible de Venezuela a Estados Unidos

La medida fue comunicada por el Ministerio de Hidrocarburos y Pdvsa a aerolíneas y navieras que operan en Venezuela.

Liga BetPlay

🔴 EN VIVO 🔴 Junior vs. Atlético Nacional: Siga en directo el minuto a minuto de la ida de la final de la Liga Betplay

Artistas

Blessd sorprende junto a Aida Victoria Merlano y anuncia “El Peor Hombre del Mundo”

Cuidado personal

Cómo saber si una clínica de depilación láser es segura: lo que debe saber del procedimiento