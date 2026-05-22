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Avión de la Policía fue atacado a disparos en Ocaña, Norte de Santander

La aeronave ya aterrizó de emergencia en la base aérea de CATAM, en Bogotá, donde los uniformados están siendo atendidos.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
02:34 p. m.
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En la tarde de este viernes, un avión de la Policía Nacional fue atacado con disparos de fusil a las 12:55 del mediodía momentos después de despegar del aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, Norte de Santander.

Según fuentes locales, tres hombres armados ubicados desde el Cerro El Limón dispararon en repetidas ocasiones a esta aeronave que realizaba el relevo de uniformados que se encontraban apoyando a las unidades de esta zona el departamento.

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De acuerdo con el comunicado de la Policía, “gracias a la pericia, capacidad de reacción y profesionalismo de la tripulación”, el avión logró continuar su trayecto y aterrizar de manera segura en el aeropuerto El Dorado.

Tres uniformados heridos sin gravedad

El ataque dejó tres policías lesionados, quienes fueron remitidos a un centro médico y se encuentran estables. La Policía confirmó que “los heridos no presentan gravedad” y están siendo atendidos tras el aterrizaje de emergencia.

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Aeronave atacada en Ocaña llevaba 14 ocupantes a bordo

En la aeronave viajaban 14 funcionarios de la institución: cuatro tripulantes y diez pasajeros. Los demás ocupantes fueron verificados por personal médico y se encuentran ilesos.

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La Dirección General dispuso activar todas las capacidades operativas e investigativas para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento.

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