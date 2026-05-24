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Fuertes detonaciones en medio de ataque terrorista en Tibú: un uniformado muerto y siete heridos

El hecho se presentó en la madrugada de este domingo 24 de mayo en un puesto militar en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
11:31 a. m.
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El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad adscrita de la Segunda División del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido.

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Por un lado, mencionó que las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres #10 estaban realizando labores de control en Barco La Silla, zona rural del municipio; cuando fueron atacadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Identidad del soldado asesinado

Los uniformados fueron evacuados en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y la Fuerza Aeroespacial hacia Cúcuta. Con respecto al militar fallecido, fue identificado como el soldado Aldair Bermúdez Rodríguez.

“Rechaza el empleo de medios y métodos de guerra no convencionales mediante drones acondicionados con explosivos, los cuales generan daños indiscriminados que no solo afectan a la Fuerza Pública, sino que también ponen en riesgo a la población civil”, precisaron las autoridades.

Adicionalmente, el Ejército indicó que el ataque correspondió a una retaliación producto de las operaciones militares adelantadas en La Llana, frustrando los planes del ELN en la vía Cúcuta - Tibú.

ELN estuvo detrás del ataque

Tibú es un municipio que integra la región del Catatumbo, la cual ha sido históricamente azotada por el conflicto armado. Además, desde hace un par de años ha sido escenario de violencia entre las estructuras, principalmente disidencias de las Farc y el ELN.

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Ambos grupos han fortalecido su presencia en el Catatumbo, conllevando altos índices de secuestros, desplazamientos forzados, hostigamientos y demás crímenes. Cabe mencionar que, por ser zona fronteriza con Venezuela, desean controlar los corredores del narcotráfico y minería ilegal.

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