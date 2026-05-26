Patrulla de la Policía fue atacada con explosivos en Norte de Santander: tres uniformados lesionados

En la mañana de este 26 de mayo, se registró un nuevo hecho de violencia contra la Fuerza Pública en el departamento de Norte de Santander, luego de que una carga explosiva se activara ante el paso de una patrulla de la Policía Nacional.

El hecho se registró en la vía que conecta al municipio de Pamplona con Cúcuta, a pocos metros del peaje Pamplonita, dejando a tres uniformados lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios tras ser auxiliados por la comunidad.

¿Qué se sabe de la salud de los policías heridos?

Los tres uniformados que resultaron afectados, quienes pertenecen a la Dirección de Tránsito y Transporte de la región, fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial en el municipio de Pamplona.

Se trata de la patrullera Karen Licet Estrada, el subintendente Edwin Guerrero Duarte y el intendente jefe Johan Fernando Vázquez Lastro, de acuerdo a la información compartida por la ministra de Transporte, quien rechazó el ataque.

De momento, se está a la espera de mayores detalles por parte de las autoridades con relación al estado de salud de los policías y también qué hay detrás de este presunto ataque con explosivos a la patrulla policial.

Las autoridades se encuentran realizando controles de seguridad para intentar dar con los responsables de este ataque terrorista contra la fuerza pública que afortunadamente no dejó víctimas fatales.