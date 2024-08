Así viven la crisis migratoria los niños venezolanos

Los principales motivos de viaje es porque tienen la esperanza de un futuro para ellos, ¿cuál futuro? No lo saben, están en búsqueda y en construcción de ese futuro. Las otras razones son porque necesitan encontrarse con sus seres queridos, reunificar las redes familiares de quienes salieron primero que ellos. Esas son las principales razones, las otras tienen que ver con sus estilos de vida, perciben su lugar de origen, ya que ellos se han proyectado siempre, entonces en búsqueda de vida que han imaginado en su proyección.

Estas son algunas de las razones por las que 2.8 millones de venezolanos salieron del país en los últimos años. Las mismas que llevaron a Mayiner escobar a caminar por la frontera entre Colombia y Venezuela.

RELACIONADO Gobierno llevará a cabo nuevos acercamientos con varios expresidentes para abordar la situación en Venezuela

Un testimonio real de una madre que salió de Venezuela

“Solo le di un abrazo a mi mamá y le dije que me perdonara porque no iba a seguir los estudios, pero que ella me entendiera. Mi mamá me echó la bendición con sus ojos llorando, me dijo hija cuídate mucho, cuídame la niña, no me permitió que me llevara las dos en ese momento, sino una, la más pequeña. Ahí emprendimos nuestro viaje, sin dormir; nos tocó dormir en calles, pedir un pan en una panadería para poder darle a mi hija. Luego se nos acercaron personas de corazón viendo nuestra situación, nos deciden ayudar con dinero, con cobijas, con ropa para la niña, para hacer el cambio, y dándole gracias a Dios que todos esos peligros no los abordamos nosotros, porque yo iba con mi pareja, el papá de las niñas que siempre estuvo ahí”: el testimonio de una mujer venezolana que tuvo que salir de su país ante la crisis.

RELACIONADO Alerta por masiva migración de venezolanos en La Guajira

Si bien, Mayiner escobar partió hace 7 años del estado de Guárico en Venezuela con parte de su familia, no todos los migrantes viajan en compañía, según World Vision, de los más de 2 millones de venezolanos que han ingresado a Colombia en este año, el 40% son menores de edad, que han caminado solos la frontera.

“Dentro de los riesgos asociados a que se enfrentan niños y niñas adolescentes, no acompañados y separados, se vinculan, lo voy a decir desde esa manera, la confianza que en ellos despierta el avanzar con grupos, en ese sentido la cercanía hacia situaciones de riesgo muy conectadas con temas de trata de personas, infantil, explotación sexual, tráfico de personas y otros asociados a las condiciones fisiológicas, como es el clima y la necesidad de alimentarse. Finalmente esa sensación al estar con otros pares de seguridad, siendo totalmente distante de la realidad, en virtud de que todos ellos son niños y niñas adolescentes en edades similares que enfrentan en colectivo, los mismos riesgos asociados a estas violencias o esos delitos enunciados”, indicó María Fernanda Becerra, directora del proyecto Más Allá de las Fronteras World Vision.

El acompañamiento y apoyo del proyecto Más Allá de las Fronteras World Vision con los niños migrantes de Venezuela

Entre septiembre de 2023 y abril de 2024, estas organizaciones han acompañado a 496 niños, niñas y adolescentes en diferentes departamentos.

“Ha sido un trabajo conjunto, ya hay unas rutas para formalización y reintegración familiar”, aseguró Fedra Patricia Rubio, gerente de alianzas estratégicas del World Vision.

Si bien, según las organizaciones se han venido formalizando algunas rutas migratorias cómo en el Darién, advierten que se están abriendo nuevas trochas para el tránsito ilegal, insisten en la necesidad de un pacto nacional y trasnacional para velar por los derechos de la niñez.