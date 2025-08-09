Revelan de cuánto es la indemnización que recibirá Laura Villamil por grave accidente en Andrés Carne de Res

En las últimas horas, La FM reveló en exclusiva los acuerdos económicos a los que llegó Laura Daniela Villamil, la joven de 28 años que resultó quemada en 90% de su cuerpo cuando realizaba un show con fuego dentro de la sede del restaurante Andrés Carne de Res de Chía, Cundinamarca, en agosto de 2024.

A pocos días de cumplirse un año del trágico accidente que la mantuvo por meses al borde de la muerte, se habría concretado el monto de la indemnización que entregará la empresa a la víctima, tras evaluarse minuciosamente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Esa noche, en medio de un espectáculo con fuego en el establecimiento, la indumentaria de la bailarina se encendió y el restaurante, al parecer, no contaba con extintores ni un equipo capacitado para atender la emergencia. Laura Villamil tuvo quemaduras de tercer y cuarto grado.

¿Con cuánto dinero indemnizará Andrés Carne de Res a Laura Villamil?

De acuerdo con la información conocida por La FM, fuentes cercanas a la aseguradora Andrés Carne de Res confirmaron los acuerdos económicos a los que llegaron.

“Se logró concretar de manera directa por una conciliación que ascendió a los $3.000 millones por los daños y perjuicios materiales y morales causados a la joven Laura Daniela Villamil.

Asimismo, se conoció que la bailarina buscaba una indemnización por daños y perjuicios que ascendía a $8.000 millones que, en medio de una negociación para evitar alargar el proceso llegó a una conciliación directa.

¿Qué pasó con Laura Villamil, la joven que sobrevivió a accidente con fuego en Andrés Carne de Res?

El grave incidente durante un show con fuego en el Andrés Carne de Res de Chía ocurrió el 17 de agosto de 2024, desde entonces, Laura Villamil luchó por su vida en la UCI del hospital Fundación Santa Fe de Bogotá hasta que logró superar no solo las graves quemaduras, sino una serie de complicaciones por el contagio de bacterias en su cuerpo.

La joven bailarina tuvo el 90% de su cuerpo comprometido con quemaduras de tercer y cuarto grado, por lo que requirió múltiples cirugías de alta complejidad.

Cerca de cumplirse un año de aquel aterrador día, Laura Villamil rehace su vida y continúa un tratamiento especial porque sus terminaciones nerviosas se quemaron y dejó de sentir el calor, el roce del viento y la fricción.