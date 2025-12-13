El picante cruce entre Teófilo Gutiérrez y un periodista en la rueda de prensa tras victoria de Junior

El estadio Metropolitano fue escenario de una noche redonda para Junior de Barranquilla, que dio un golpe de autoridad en la gran final de la Liga BetPlay 2025-II tras imponerse con claridad 3-0 a Deportes Tolima.

Más allá del marcador, uno de los focos de atención estuvo puesto en Teófilo Gutiérrez, quien volvió a ser protagonista dentro y fuera del campo y luego tomó la palabra en rueda de prensa.

El experimentado atacante ingresó en el segundo tiempo y aportó intensidad, liderazgo y experiencia en un momento clave del compromiso.

Su presencia coincidió con el quiebre definitivo del partido, cuando el conjunto visitante perdió a uno de sus hombres por expulsión, situación que facilitó el dominio absoluto del equipo dirigido por Alfredo Arias en el tramo final del encuentro.

Teófilo Gutiérrez y su peso en la final de la Liga BetPlay

Aunque no siempre aparece en el once inicial, Teófilo Gutiérrez ha sabido ganarse un rol determinante dentro del plantel rojiblanco. Ante Tolima, su ingreso fue celebrado por la tribuna y su actitud contagió a compañeros y aficionados.

Desde el banco ya había mostrado su liderazgo, y en cancha ratificó por qué sigue siendo una figura influyente en las finales.

Tras el pitazo final, el delantero atendió a los medios y dejó varias frases que marcaron la conferencia.

En un cruce con el periodista Fabio Poveda Ruiz, Teo apeló a la memoria y al sentimiento, recordando con respeto a su padre, el recordado comunicador Fabio Poveda Márquez, histórico referente del juniorismo. El momento, aunque tenso, estuvo cargado de emotividad y dejó ver el carácter frontal del jugador barranquillero.

¿Disfrutaste el partido? Ah, porque no hablaste nada del partido", lanzó el delantero de La Chinita. “Tu papá tiene que estar feliz, porque era más hincha que tú. Te lo digo a ti de frente, con mucho respeto y cariño, mencionó Teo.

Junior piensa en Ibagué sin caer en excesos de confianza

Superado ese episodio, Gutiérrez habló con seriedad sobre el partido de vuelta que se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro. El atacante fue claro en señalar que, pese a la amplia ventaja, el grupo mantiene los pies en la tierra y entiende la exigencia de una final.

Según Teo, el equipo viajará a Ibagué con la misma mentalidad competitiva, apostando por la personalidad, el orden táctico y la jerarquía que lo han llevado hasta este punto del torneo. Junior sabe que aún restan 90 minutos y que el respeto por el rival será clave para cerrar la serie.

Va a ser un partido atípico, un partido más, una final, vamos a ir con carácter, con personalidad y con fútbol porque este equipo tiene jerarquía. El grupo que pasamos no era fácil y Junior está acostumbrado a respetar a todos los rivales, dijo.

Con la undécima estrella cada vez más cerca, el conjunto tiburón se aferra a su experiencia, al respaldo masivo de su hinchada que convirtió el Metropolitano en una auténtica fiesta y a referentes como Teófilo Gutiérrez, decidido a seguir escribiendo capítulos dorados en la historia del club.