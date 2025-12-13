Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena a sus 86 años de edad: esto se sabe

El mundo de la música latina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Abraham Isaac Quintanilla Jr., figura patriarcal de la dinastía musical Quintanilla y pieza fundamental en la meteórica carrera de su hija, la icónica "Reina del Tex-Mex", Selena.

Quintanilla Jr. murió este sábado 13 de diciembre a la edad de 86 años en su residencia en Texas, marcando el cierre de un capítulo en la historia de una de las familias más influyentes en la cultura mexicoestadounidense.

La noticia fue dada a conocer por su hijo, el músico y productor A.B. Quintanilla, a través de un emotivo y breve mensaje en su cuenta oficial de Instagram. "Con gran pesar les comunico que mi padre falleció hoy", escribió A.B., acompañando la publicación con una fotografía de su progenitor y la nostálgica melodía de la canción "Cien Años" en un claro homenaje.

La confirmación generó una oleada instantánea de condolencias y mensajes de apoyo de admiradores, artistas y medios de comunicación de todo el continente, reconociendo el inmenso legado que deja no solo como padre, sino como visionario y mentor.

¿Quién era Abraham Quintanilla?

Nacido en Corpus Christi, Texas, en 1939, Abraham Quintanilla Jr. llevó la música en la sangre desde su juventud. Sus primeros pasos en la industria se dieron en la década de 1950, cuando formó parte de la agrupación de rock and roll "Los Dinos", una experiencia que le enseñó de primera mano los retos de ser un músico mexicoamericano en un entorno a menudo marcado por la segregación.

Sin embargo, el destino de Abraham no sería solo como intérprete. Tras retirarse de la música profesional y formar una familia con Marcella Samora —con quien tuvo a A.B., Suzette y Selena—, su pasión se volcó en el talento innato de su hija menor. Fue él quien, a principios de la década de 1980, fundó la segunda versión de la banda: "Selena y Los Dinos".

Abraham Quintanilla asumió el rol de mánager, productor y guía artístico, moldeando la disciplina y la dirección musical del grupo. Su visión fue crucial: mientras A.B. Quintanilla se consolidaba como un brillante compositor, Abraham se enfocó en posicionar a Selena como la figura principal, logrando que la banda pasara de tocar en bodas y fiestas locales a dominar el género Tex-Mex y, finalmente, a trascender al mercado pop internacional. Su perseverancia y estricta gestión catapultaron éxitos atemporales como "Como la Flor", "Amor Prohibido" y "Bidi Bidi Bam Bam".

La vida de Abraham Quintanilla tomó un giro trágico e inesperado en marzo de 1995, con el asesinato de Selena. Pese al dolor inconmensurable, el patriarca de la familia asumió una nueva y monumental misión: preservar y perpetuar la memoria de la "Reina del Tex-Mex".

Durante las últimas tres décadas, Quintanilla Jr. se dedicó incansablemente a este propósito. Fue el productor ejecutivo de la aclamada película biográfica Selena (1997), protagonizada por Jennifer Lopez, que presentó la historia de su hija a una audiencia global. Además, supervisó y dirigió Q-Productions, la compañía discográfica y productora que continuó lanzando material póstumo y gestionando el vasto imperio de la artista.

Su labor fue esencial para mantener la figura de Selena relevante para nuevas generaciones, convirtiéndola en un ícono cultural permanente.