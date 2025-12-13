VIDEO | Voraz incendio consumió más de 50 casas en Bucaramanga

Este sábado se conocieron las imágenes de un voraz incendio que dejó graves afectaciones en el barrio 12 de octubre, ubicado en el occidente de Bucaramanga, donde más de 50 viviendas resultaron dañadas, en su mayoría construcciones de madera.

Grave incendio consumió más de 50 casas en Bucaramanga

La emergencia se registró en las últimas horas y generó pánico entre los habitantes del sector.

De acuerdo con el balance preliminar, al menos cuatro personas sufrieron quemaduras y fueron atendidas por los organismos de socorro.

Además, varios integrantes del Cuerpo de Bomberos presentaron afectaciones por la inhalación de humo durante las labores para controlar las llamas, debido a la intensidad del fuego y a las difíciles condiciones del lugar.

Las llamas se propagaron con rapidez, impulsadas por el material inflamable de las viviendas y la cercanía entre las casas, lo que complicó las tareas de extinción y evacuación.

Decenas de familias tuvieron que abandonar sus hogares mientras los bomberos trabajaban para evitar que el incendio se extendiera a otros sectores.

Las autoridades locales se encuentran adelantando un censo para determinar con precisión el número de familias damnificadas y evaluar los daños materiales.

Asimismo, se inició la investigación para establecer las causas del incendio, mientras se coordinan ayudas humanitarias para las personas que lo perdieron todo.