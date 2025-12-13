La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) alertó hace algunos días sobre la identificación de una nueva variante del mpox en Inglaterra.

Descubren una nueva variante de la viruela del mono en Inglaterra

El hallazgo se produjo en una persona que había viajado recientemente a Asia y que, según las autoridades, presenta rasgos genéticos de los dos subtipos conocidos de este virus: el clado 1, asociado a formas más graves, y el clado 2, predominante en brotes recientes fuera de África.

La UKHSA informó que continúa evaluando el alcance y las implicaciones sanitarias de esta variante emergente. La detección fue posible gracias a pruebas genómicas aplicadas al caso, lo que permitió identificar rápidamente las mutaciones presentes.

Katy Sinka, jefa de infecciones de transmisión sexual de la agencia, destacó que, aunque muchos casos de mpox suelen ser leves, el virus puede generar complicaciones importantes.

Además, recordó que la vacunación sigue siendo una estrategia eficaz para evitar formas severas de la enfermedad.

El mpox, antes conocido como viruela del mono, pertenece a la misma familia de virus que la viruela humana. Se caracteriza por fiebre alta, inflamación de ganglios y lesiones cutáneas, y puede resultar mortal en ciertos grupos de riesgo.

Aunque fue identificado por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo, su circulación se mantuvo durante décadas limitada a una decena de países africanos.

Esta situación cambió en 2022, cuando el virus comenzó a expandirse a otros continentes, provocando brotes sustanciales en países donde hasta entonces no se registraban casos.

La expansión global generó preocupación internacional y llevó a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una emergencia de salud pública de importancia internacional.

En septiembre pasado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el fin de la emergencia mundial por mpox debido a la disminución de contagios y muertes, especialmente en naciones africanas donde el virus tradicionalmente ha sido endémico.

Sin embargo, organismos de salud mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas variantes o repuntes de casos.

La UKHSA aseguró que continuará realizando estudios genéticos y epidemiológicos, así como enviando actualizaciones a la población sobre cualquier riesgo adicional.