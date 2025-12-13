Defensoría del Pueblo advierte graves afectaciones a la población civil por “paro armado” anunciado por el ELN

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por el “paro armado” anunciado por el Ejército de Liberación Nacional en los territorios bajo su influencia, el cual entraría en vigencia a partir del 14 de diciembre y se extendería por 72 horas.

Según el organismo de control, esta medida no impacta a los actores a los que el grupo armado dice dirigirse, sino que recae directamente sobre la población civil, especialmente en las regiones históricamente más golpeadas por la violencia.

De acuerdo con la Defensoría, este tipo de acciones se imponen mediante amenazas y coerción, generando restricciones generalizadas a la movilidad y a la vida cotidiana de las comunidades.

Entre las principales consecuencias se encuentran el riesgo de desabastecimiento, la interrupción de servicios esenciales como salud y educación, la paralización de las economías locales y un aumento en escenarios de confinamiento, desplazamiento forzado, amenazas, homicidios selectivos y violencia basada en género.

El pronunciamiento señala que los llamados “paros armados” constituyen una forma ilegítima de control territorial y poblacional que vulnera de manera directa el Derecho Internacional Humanitario.

En particular, la Defensoría advierte que estas conductas infringen la protección general de la población civil y la prohibición de actos o amenazas cuya finalidad sea aterrorizarla, tal como lo establecen los Convenios de Ginebra y su Protocolo II adicional.

Asimismo, el organismo recordó que ningún actor armado puede atribuirse funciones de autoridad ni imponer “normas” de convivencia o restricciones colectivas a comunidades enteras.

La imposición de bloqueos de facto y limitaciones al abastecimiento desconoce la obligación de respetar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y puede derivar en desplazamientos forzados o confinamientos, prácticas prohibidas por el DIH salvo en circunstancias estrictamente excepcionales.

Ante este anuncio, la Defensoría del Pueblo informó que activó sus mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación territorial a través de sus regionales, con el objetivo de identificar riesgos, acompañar a las comunidades y alertar oportunamente a las autoridades para que adopten medidas de prevención y protección.

Entre estas acciones se incluyen garantías de movilidad segura, acceso a servicios esenciales y atención humanitaria cuando sea necesaria.

Finalmente, la entidad hizo un llamado urgente al ELN para que se abstenga de ejecutar cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de la población civil.

De igual forma, pidió a las autoridades nacionales y territoriales a implementar medidas inmediatas, coordinadas y proporcionales que aseguren los derechos a la seguridad, la movilidad y el acceso a alimentos, salud y educación, priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes, comunidades étnicas, liderazgos sociales y poblaciones en condición de vulnerabilidad.