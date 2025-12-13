CANAL RCN
Colombia

Tras 11 horas retenidos liberan a más de 60 trabajadores de una mina en Boyacá

Las autoridades informaron que hacia las 3:55 de la madrugada los rehenes fueron liberados y los responsables huyeron del sitio.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
10:32 a. m.
Luego de varias horas de tensión, en la madrugada de este sábado fueron liberados los más de 60 trabajadores que habían sido retenidos en la mina Cunas, ubicada en el municipio de Maripí, Boyacá.

Liberan a 66 trabajadores de una mina en Boyacá retenidos por hombres armados

El grupo de empleados permaneció en poder de hombres armados durante cerca de 11 horas, tras la incursión violenta en el yacimiento.

Según la información preliminar conocida por este medio, los sujetos, fuertemente armados, ingresaron a la mina con el presunto objetivo de cometer un hurto.

Durante el tiempo que permanecieron en el lugar, mantuvieron a los trabajadores bajo su control, generando pánico entre las víctimas y la comunidad.

Las autoridades informaron que hacia las 3:55 de la madrugada los rehenes fueron liberados y los responsables huyeron del sitio utilizando otras bocaminas para evadir los operativos de seguridad.

Una vez recuperada la libertad, los trabajadores recibieron acompañamiento y verificación de su estado de salud.

Como resultado de las acciones de las fuerzas de seguridad, al menos 10 personas fueron capturadas y quedaron a disposición de la justicia.

Los detenidos podrían enfrentar cargos por secuestro, porte ilegal de armas y otros delitos relacionados con estos hechos.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido, establecer si hay más personas involucradas y reforzar la seguridad en la zona minera, con el fin de evitar que se repitan este tipo de situaciones.

