Day Vásquez arremete contra la Policía Nacional tras descartar un posible atentado en su contra

En la investigación de los hechos presentados el pasado sábado 2 de marzo en horas de la noche, donde el carro en el que se movilizaba Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del Presidente de la República, se incendió. De acuerdo a los informes, este extraño suceso se dio cuando visitaba la casa de sus padres.

El hecho generó consternación en redes sociales, pues no se sabía si fue un hecho fortuito o un atentado contra la mujer que es la testigo estrella de la Fiscalía en el caso que se adelanta contra el hijo del presidente Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Y de repente el carro parqueado en la puerta de la casa de mis papás… Vaya sorpresa!! Se incendió”, aseguro Vásquez en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

No obstante, en horas de la mañana de este sábado, el diario El Tiempo aseguró que no se trató de un atentado y sí, de una falla eléctrica. Revisando las cámaras de seguridad de la zona, "no se ve a ninguna persona acercándose al automotor, por lo que por ahora se descarta un atentado contra la señora Vásquez", se lee en este medio que consultó con la Policía Nacional.

Day Vásquez estalla contra la Policía

Tras conocerse el informe de la Institución, Daysuris Vásquez se pronunció mediante sus redes sociales, asegurando que lo dicho por las autoridades es una "irresponsabilidad" y que no "hubo ningún tipo de revisión".

"Es una irresponsabilidad de la Policía al decir que descartan cualquier tipo de situación. No le han hecho ningún tipo de revisión al vehículo", publicó en un trino.

Es una irresponsabilidad de la @PoliciaColombia al decir que descartan cualquier tipo de situación.

No le han hecho ningún tipo de revisión al vehículo… https://t.co/eL15yM1j9N — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) March 3, 2024

Los procesos de la Fiscalía contra Nicolás Petro

El 11 de enero, en audiencia, el fiscal Mario Burgos, acusó formalmente a Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en medio de la investigación relacionada con la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“A título de dolo y en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos (…) se trata de recursos ilícitos porque no era de otra forma de buscar acceder a circunstancias como estas”, indicó el fiscal del caso.

Para el ente investigador, el exasambleísta del Atlántico buscó "invertir, ocultar y encubrir" el dinero que habría entrado de manera clandestina a sus arcas.

