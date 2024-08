Demandan investidura del senador Iván Name ante el Consejo de Estado por escándalo de la UNGRD

Fue enviada una demanda a los magistrados del Consejo de Estado para pedir la pérdida de investidura de Iván Name, ex presidente del Senado, mencionado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

RELACIONADO Corte llamó a declarar a siete congresistas en el caso de Iván Name y la UNGRD

La demanda fue interpuesta por el abogado Juan Carlos Calderón España ante la sala especial de decisión de pérdida de investidura.

El abogado, presidente de la veeduría Ciudadanía Nacional Recursos Sagrados, asegura que el senador Name debería perder su investidura debido a que, presuntamente, incurrió en tráfico de influencias debidamente comprobado y no abstenerse de invocar su condición de Congresista para obtener algún provecho personal indebido.

“Le solicito a la Honorable Sala de Decisión de Perdida de Investidura y por su conducto a los Honorables Magistrados, se declare la perdida de investidura del congresista Iván Leónidas Name Vásquez”, solicitó el litigante.

Las razones por las que demandaron la investidura de Iván Name ante el Consejo de Estado

En primer lugar Calderón España cita las conocidas declaraciones de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, en las que señala que Olmedo López, exdirector de la Unidad, le ordenó conseguir 4.000 millones de pesos “con el fin de aceitar las reformas del Gobierno en el Congreso”, de los cuales 3.000 millones habrían sido entregados a Name quien en ese entonces fungía como director de la Cámara Alta del legislativo.

RELACIONADO Gobierno entregó notaría a exfuncionaria de la Fiduprevisora vinculada a escándalo de la UNGRD

El dinero, asegura Calderón, sería recibido por Sandra Ortiz Nova, en ese entonces consejera Presidencial para las Regiones, quien entregaría el monto a Name.

“Hay evidencias tales como audios y fotografías de los chats de WhatsApp que sostenía el Señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez con la Señora Sandra Ortiz Nova quien sería la encargada de entregar los dineros al Congresista Iván Leónidas Name Vásquez”, asegura Calderón.

El abogado señala que a pesar de toda la información anterior, que ha sido compartida en los medios de comunicación, Iván Name no ha presentado su renuncia al cargo de senador.

Lo anterior, asegura el abogado en la demanda, comprueba el presunto tráfico de influencias por el que señala a Name, delito que en la ley colombiana es causal de pérdida de investidura, pues, según Calderón, el senador aprovechó su condición de congresista para obtener dineros para beneficio personal.

RELACIONADO Carlos Carrillo asegura que ha encontrado más casos de corrupción en la UNGRD

“Congresista Iván Leónidas Name, teniendo en cuenta que no solo recibió el dinero producto de la coima del contrato de carrotanques en la Guajira, si no que utilizo e hizo entregar el dinero previamente a la Señora Sandra Ortiz, por lo que la conducta desplegada por el Congresista se encausa en dos de los verbos rectores que indica la causal que son a saber (RECIBIR Y HACER DAR)”, se puede leer en el documento.

Lo que dijo la Fiscalía en la audiencia imputación de cargos sobre implicados en el escándalo de la UNGRD

El pasado 25 de julio se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Sneyder Pinilla y Olmedo López por su participación en el millonario entramado de corrupción de la UNGRD en el caso de los carrotanques que debían llevar agua potable a La Guajira.

RELACIONADO Corte Suprema pide información sobre tres congresistas en investigación por corrupción de la UNGRD

Según afirmó la fiscal del caso Carlos Ramón González, el entonces director del Dapre y exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), sería quien entregó las instrucciones para pagarles 4.000 millones de pesos a Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también fue mencionado en el relato del ente acusador.