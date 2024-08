Carlos Carrillo asegura que ha encontrado más casos de corrupción en la UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) lleva varios meses en el ojo del huracán. Aparte del escándalo de corrupción por los carrotanques, se le suman obras inconclusas.

Una de las construcciones sin terminar es Caregato. Un agente interventor reveló demoras de hasta seis meses por parte del contratista.

Retrasos y abandono de las obras, falta de certificados de calidad y fallas en los planes de contingencia son algunos de los hechos que consigna el informe de auditoría al contrato de Caregato en el río Cauca para reconstruir el dique.

Las obras allí son vitales, especialmente por la llegada del fenómeno de La Niña. Sin embargo, los incumplimientos en la contratación ponen en jaque el dique, afectando a cientos de habitantes.

La corrupción en el contrato de carrotanques detonó en un escándalo de mayor envergadura, el cual salpicó a altos funcionarios del Gobierno y se encuentra bajo investigación de las autoridades.

Desde la Contraloría le han hecho seguimiento a esta situación. Lo último que reveló la entidad es que los carrotanques siguen sin operar, lo cual representa un aumento del detrimento patrimonial.

Si bien la contratación se efectuó con la administración anterior, para la Contraloría es importante que la dirección actual de la UNGRD ponga en marcha los carrotanques en aras de reducir las afectaciones económicas.

Noticias RCN habló con Carlos Carrillo, director de la UNGRD, quien dio claridad sobre estos asuntos.

Con respecto a Caregato, Carrillo indicó que la interventoría advirtió que la obra está abandonada: “Yo llegué un poco de sorpresa para encontrarme con que ese contratista básicamente dejó la obra tirada”.

El director indicó que desde la UNGRD están buscando soluciones con urgencia, teniendo en cuenta las necesidades que tienen los campesinos que dependen del río Cauca.

Por otro lado, Carrillo aseguró que desde su administración han encontrado más casos de corrupción en la entidad, inclusive algunos datan antes que Olmedo López llegara como director.

Me encuentro un sinnúmero de proveedurías a personas que no se les pagó. Personas que aseguran haber hecho su trabajo y la Unidad no les pagaba porque permanente les estaban exigiendo coimas o extorsionándolos. Esto es de una proporción gigantesca.