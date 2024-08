Denuncian irregularidades en el retiro del esquema de seguridad de Day Vásquez

Alait Freja, el abogado de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, denunció que, presuntamente, hubo irregularidades en el protocolo para el retiro del esquema de protección para su apoderada que estaba a cargo de la Presidencia.

Además, Freja aseguró que buscan intimidarla, amedrentarla y dejarla sin protección para que guarde silencio en el juicio que se avecina contra Nicolás Petro, diligencia en la que ella es la principal testigo.

A solo días de que inicie la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro, Day Vásquez, recibió una notificación para el retiro del esquema de protección, otorgado por la Presidencia.

Freja denunció presuntas irregularidades en el informe con el que se tomó la decisión del retiro, por supuestas fallas de Vásquez en el uso del esquema de protección.

Un informe que no está ajustado a la realidad. Dice que hay 15 días que no se ve con el jefe del esquema de seguridad, y no es porque ella incumpla, si no porque no sale de su residencia y lo hace para evitar riesgos.