CANAL RCN
Colombia

Así cayó una gigantesca banda dedicada al chance ilegal en Bogotá: ingresos fueron millonarios

Diez de los 40 miembros de esta estructura fueron capturados en Paloquemao.

Cayó gigantesca banda del chance ilegal.
Cayó gigantesca banda del chance ilegal. Foto: Brigada 13.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
12:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Unidades del Ejército y funcionarios de la Fiscalía desarticularon una banda que se dedicaba a la venta ilegal de chance en Bogotá.

VIDEO | Los millonarios bienes que compró una red dedicada a vender chance ilegal en Valle
RELACIONADO

VIDEO | Los millonarios bienes que compró una red dedicada a vender chance ilegal en Valle

Esta estructura se hacía llamar El Dorado y estaba conformada por, al menos, 10 personas. Las autoridades los capturaron mediante un operativo efectuado en la plaza de Paloquemao, por la localidad de Los Mártires.

Los millonarios ingresos por el chance ilegal

El accionar del Ejército se llevó a cabo en el marco del Plan Ayacucho Plus. Por eso, contó con la participación de uniformados de los batallones de Artillería de Campaña #13 y de las Fuerzas Especiales #5.

En medio del procedimiento, fueron incautados más de 75 millones de pesos, 26 dispositivos de computadores y comunicaciones. Las pesquisas detallan que este dinero al parecer era la ganancia de la venta ilegal de chance y en los elementos tecnológicos (incluyendo celulares) estaba la información con los detalles de la estructura.

VIDEO | Chancero llegó a recoger a su pareja cuando fue brutalmente asesinado por sicarios en Floridablanca
RELACIONADO

VIDEO | Chancero llegó a recoger a su pareja cuando fue brutalmente asesinado por sicarios en Floridablanca

Las capturas se realizaron el 3 de septiembre. Se cree que la banda en verdad tenía 40 integrantes. Además, entre marzo del año pasado y abril de este 2025, presuntamente la estructura obtuvo casi 2.000 millones de pesos.

Además, se conoció quién era la cabeza de la banda. José Ricardo Castro Pacheco fue identificado como el cabecilla. Los capturados deberán responder los requerimientos judiciales por concierto para delinquir.

Condenan son hasta los ocho años en prisión

“Las loterías, chances, rifas o promocionales que se realicen sin haber obtenido autorización previa se consideran juegos ilegales”, enfatizó la Lotería de Bogotá, entidad que también participó en el operativo.

La venta ilegal de chance conlleva una desfinanciación en el sistema de salud. Por eso, aquellas personas que estén en estructuras de esta índole estarán cometiendo ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, con el que se tienen penas de hasta ocho años en prisión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Joven cartagenero fue asesinado en Estados Unidos a manos de su novia: esto se sabe

Barranquilla

Punto final para banda que estaba detrás de miles de robos cibernéticos en Barranquilla y Medellín

Bogotá

Vía Sumapaz permanece cerrada en sentido Bogotá - Girardot por volcamiento de camión cisterna

Otras Noticias

América de Cali

¿Cuál es el papel de Iago Falque en América de Cali? Hay versión oficial

El exjugador de América de Cali fue visto en el estadio Pascual Guerrero y su nombre empieza a sonar alrededor de decisiones dirigenciales.

Donald Trump

Orden firmada por Trump replicará el despliegue de tropas en Washington en esta otra ciudad

Su población, de acuerdo con datos demográficos, es mayoritariamente afro.

Turismo

Reconocida aerolínea en Colombia advierte por falsas estafas en tiquetes aéreos: mucho ojo

Karol G

Karol G se convierte en la primera colombiana en ser headliner del festival Coachella 2026

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos