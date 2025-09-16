Así cayó una gigantesca banda dedicada al chance ilegal en Bogotá: ingresos fueron millonarios

Unidades del Ejército y funcionarios de la Fiscalía desarticularon una banda que se dedicaba a la venta ilegal de chance en Bogotá.

Esta estructura se hacía llamar El Dorado y estaba conformada por, al menos, 10 personas. Las autoridades los capturaron mediante un operativo efectuado en la plaza de Paloquemao, por la localidad de Los Mártires.

Los millonarios ingresos por el chance ilegal

El accionar del Ejército se llevó a cabo en el marco del Plan Ayacucho Plus. Por eso, contó con la participación de uniformados de los batallones de Artillería de Campaña #13 y de las Fuerzas Especiales #5.

En medio del procedimiento, fueron incautados más de 75 millones de pesos, 26 dispositivos de computadores y comunicaciones. Las pesquisas detallan que este dinero al parecer era la ganancia de la venta ilegal de chance y en los elementos tecnológicos (incluyendo celulares) estaba la información con los detalles de la estructura.

Las capturas se realizaron el 3 de septiembre. Se cree que la banda en verdad tenía 40 integrantes. Además, entre marzo del año pasado y abril de este 2025, presuntamente la estructura obtuvo casi 2.000 millones de pesos.

Además, se conoció quién era la cabeza de la banda. José Ricardo Castro Pacheco fue identificado como el cabecilla. Los capturados deberán responder los requerimientos judiciales por concierto para delinquir.

Condenan son hasta los ocho años en prisión

“Las loterías, chances, rifas o promocionales que se realicen sin haber obtenido autorización previa se consideran juegos ilegales”, enfatizó la Lotería de Bogotá, entidad que también participó en el operativo.

La venta ilegal de chance conlleva una desfinanciación en el sistema de salud. Por eso, aquellas personas que estén en estructuras de esta índole estarán cometiendo ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, con el que se tienen penas de hasta ocho años en prisión.