Lucas González se pronunció tras la dolorosa goleada sufrida ante Junior en la final de la Liga Betplay

Junior de Barranquilla dio un mazazo en el primer duelo de la gran final del fútbol profesional colombiano tras vencer por 3-0 al Deportes Tolima. Los tiburones hicieron respetar su casa y se encaminan a conseguir la estrella 11 en su escudo.

Los goles del encuentro en el estadio Metropolitano de Barranquilla fueron obra de José Enamorado, en dos ocasiones, y Bryan Castrillón.

Para el Tolima, esta derrota se convirtió en la cuarta del campeonato, dejando lejos la ilusión para sus miles de aficionados en esta temporada.

Lucas González se pronunció tras la goleada ante Junior

En medio de un ambiente que mezcla la frustración por la derrota en el partido de ida de la final y la esperanza de una hazaña histórica, el técnico del Deportes Tolima, Lucas González, emerge como la voz de la fe y la resiliencia.

Tras el contundente 3-0 encajado ante Junior de Barranquilla en el Metropolitano, el estratega antioqueño se aferra a la posibilidad de una remontada épica, consciente de la dificultad, pero convencido de que en el fútbol la palabra "imposible" rara vez tiene cabida.

"Difícil hablarles ahorita, ellos tienen la misma ilusión. Tenemos excelente equipo, muy buenos jugadores, y vamos a estar listos para el partido del martes. Pase lo que pase, que esperemos remontar, que los hinchas estén seguros de que vamos a hacer todo lo posible para encontrar las alternativas, y los jugadores van a salir a hacer lo que hizo Junior. Podemos hacer tres o más goles", dijo el entrenador pijao.

Y agregó: "Necesitamos volver a ser nosotros, los primeros 45 no pudimos, pero en Ibagué va a ser diferente, vamos a ser nosotros desde el minuto uno".

¿Cuándo se jugará la final de vuelta de la liga colombiana?

El campeón de la Liga BetPlay II-2025 se conocerá este martes 16 de diciembre en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El partido de vuelta de la gran final comenzará a las 7:30 p.m. (hora de Colombia).

Deportes Tolima, bajo la dirección de Lucas González, tiene la difícil misión de remontar el 3-0 en contra que le propinó Junior en el partido de ida. El equipo "Pijao" se aferra a la mística de su estadio y al apoyo de su afición para lograr una hazaña y dar vuelta al marcador global en busca del título.