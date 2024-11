En Litoral del San Juan, Chocó hay 15.000 personas damnificadas por las lluvias

Las fuertes lluvias en el país están generando estragos en varias zonas de Colombia. En Chocó, 15.000 personas en el municipio del Litoral del San Juan resultaron damnificadas por cuenta del desbordamiento del río en el sur del departamento pues la fuerza de la corriente arrasó con todo a su paso.

Pese a que el nivel del agua ha descendido en algunas poblaciones los estragos son fuertes después de la inundación creada por el desbordamiento del río San Juan, por ello la administración municipal está haciendo un recorrido y censo de todas las poblaciones afectadas para iniciar con el proceso de entrega de ayuda humanitaria.

Los estragos en San Juan, Chocó, tras el desbordamiento del río

Javier Zarco es una de las personas damnificadas por el desbordamiento de la fuente hídrica, él asegura que ha perdido animales, semillas y cultivos que usaba para su supervivencia.

"Los pollitos que estaban debajo de la casa, como llegó la creciente, se los llevó todo y el servicio de pancoger lo mismo. Ahorita mismo la papa china, no hay una semilla, todo eso se perdió, los cultivos de pancoger se ahogaron", aseguró el hombre.

El pancoger es un término que se usa para denominar los cultivos que cubren parte de las necesidades básicas de alimentación, por ejemplo, el maíz, fríjol, yuca y el plátano.

Además, las consecuencias de este desbordamiento del río San Juan tiene paralizada las clases por la cantidad de lodo y pantano que impide que los alumnos lleguen a sus colegios.

"Estos dos días, tres días no fueron a la escuela porque el gobernador dijo que no podían ir hasta que bajara el río, entonces el rector ya cumplió y esta semana no va a haber clases hasta que no seque toda la tierra", aseguró Hernán Piraza, gobernador indígena.

Alerta de las autoridades por posibles enfermedades tras el desbordamiento del río San Juan

Las autoridades mantienen la alerta por posibles enfermedades que se podrían generar como consecuencia de las inundaciones, de hecho, el alcalde del municipio Litoral del San Juan, Jhon Jairo Gutiérrez, aseguró que en los siguientes días podrían verse casos de erupciones en la piel, paludismo o gripe.

“En 8 días ya comienza a verse la afectación en la salud, los brotes en la piel, el paludismo, la gripe, en fin, un sinnúmero de enfermedades que deja esta creciente", aseguró Gutiérrez.

Dos personas, entre ellas una bebé de 10 meses, han fallecido en esta zona como consecuencia de las lluvias.