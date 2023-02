Funcionarios de la Universidad Tecnológica del Chocó en la lupa de la Fiscalía por corrupción

Una minuciosa investigación de la Fiscalía General de la Nación, permitió determinar que algunos funcionarios y contratistas de la Universidad del Chocó, autorizaron el pago de contratos para la construcción de un centro tecnológico que tenía la finalidad del uso adecuado de la madera en el municipio de Atrato. Lo particular de este caso es que este proyecto debía entregarse en el año 2019, pero hasta la fecha no se encuentra en funcionamiento.

Según Andrés Mauricio Cabrera, director de la Fiscalía Seccional Chocó, “al parecer en noviembre de 2014 los procesados suscribieron varios contratos para la implementación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria”.

Los contratos adjudicados no contaban con estudios previos y mucho menos con una póliza autorizada, pues los recursos no se depositaron a una fiducia; si no que fueron girados a otras cuentas de particulares.

“Por estos hechos la Fiscalía imputó a los investigados los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documentos público”, señaló el fiscal.

#ATENCIÓN | Fiscalía judicializa a nueve personas presuntamente implicadas en un desfalco superior a 38.000 millones de pesos en la Universidad Tecnológica del Chocó. pic.twitter.com/0ALIlqKYO5 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 18, 2023

El Centro Tecnológico de la Universidad del Chocó ya está listo desde el 2022, pero hasta la fecha no se ha inaugurado y mucho menos ha iniciado la primera capacitación a los habitantes de esta zona del país.

Por este hecho, las autoridades ahora investigan cuál fue el paradero de los más de $38.000 mil millones de pesos que debían ser invertidos en este centro tecnológico con la finalidad de capacitar algunos habitantes de diferentes municipios de este departamento del país.

