Doloroso testimonio de la mujer amenazada de muerte por un policía activo en Bogotá

Noticias RCN conoció en primicia el testimonio de la mujer que denunció a su expareja, un policía que en redes sociales lanzó temerarias amenazas de muerte.

Un juez impuso medida de aseguramiento contra el expatrullero por el delito de violencia intrafamiliar.

Karen Villalobos reveló a Noticias RCN la grave situación a la que ha estado sometida por más de un año, escondiéndose de su expareja, un policía activo que la amenazaba de muerte hasta el día de su captura.

Hasta hoy tomo la decisión de hablar públicamente.

Doloroso testimonio de Karen Villalobos, víctima de su expareja

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento y envió a la cárcel La Modelo de Bogotá a Brayan Guzmán por las amenazas de muerte proferidas a Karen Ximena Villalobos, su expareja sentimental.

Valientemente, en primicia con Noticias RCN entregó su testimonio sobre lo sucedido, donde le dice a todas las mujeres que no pueden seguir en silencio ante el maltrato.

Hago un llamado a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia y que poco a poco han tolerado pequeños actos que pueden desencadenar un feminicidio.

“Muchas mujeres por temor a ser escuchadas a que su caso no prospere, callan”, dijo.

A través de su abogado, Karen solicitó una medida de aseguramiento contra su expareja, por el delito de violencia intrafamiliar, lo cual la tiene escondida desde hace un año.

Jonathan Guerra, abogado de la joven, aseguró que “desde el 8 de noviembre de 2023 hasta hoy Karen está escondida, hasta el punto de que yo, su abogado, conozco su domicilio, no me he podido sentar personalmente con ella. Teme por su vida”.

El juez impuso medida de aseguramiento al considerarlo un peligro para la sociedad.

Actualmente, Brayan Guzmán fue desvinculado de la Policía Nacional y se encuentra recluido en la cárcel La Modelo.