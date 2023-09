Doloroso testimonio de madre de la niña que murió en medio de un operativo de la Policía en Valle

El Valle del Cauca sigue consternado por la muerte de una menor de tres años que falleció en el operativo de la Policía Nacional en el cual se intentaba capturar a un hombre señalado de cometer homicidios en esa zona del país.

¿Cómo sucedió el hecho?

Los hechos ocurrieron cuando Marcela López junto a Mariana, su hija, salió a una de las calles del barrio Manuel José Ramírez, en el sector de Pradera, para que la pequeña de tres años montara en una bicicleta que semanas antes le había comprado su mamá. En entrevista con Noticias RCN, la mamá de la menor narró cómo sucedió el trágico hecho.

“Le había comprado una cicla, le había comprado todo. Lastimosamente no le alcanzó la vida porque ellos se la arrebataron, mi hija no más tenía tres años”, afirmó la mujer en medio de lágrimas.

Un momento de diversión para esa familia terminó en una tragedia cuando, en ese mismo lugar, la Policía emprendió un operativo para capturar a un presunto delincuente señalado de cometer un homicidio.

“Venían esos policías, se tiraron prácticamente a la moto y empezaron a disparar. Ahí fue que me cayó el proyectil aquí en la mano, en el brazo, y le traspasó a la niña", contó López sobre el hecho.

Sobre la situación, la Policía aseguró que en el lugar se presentó un cruce de disparos. Actualmente avanza la investigación de la muerte de Mariana.

“Las investigaciones nos comentarán, los resultados de las mismas nos darán a conocer qué ocurrió, dejemos que la Fiscalía investigue”, afirmó el general y director de la Policía, William Salamanca.

La familia pide justicia: “Este caso no va a quedar impune, yo no voy a descansar hasta no hacer justicia, a mí no me importa la plata porque plata para qué, pero voy a hacer la justicia”, expresó la mamá de la menor.

Los papás de dos niños, de tres y ocho años que presenciaron la situación, pidieron apoyo psicológico de las autoridades correspondientes, pues sus hijos están afectados con el suceso.