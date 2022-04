Dorina, ‘la aguja de oro’ que combina la confección con el arte de la cultura ancestral

En el pueblo le dicen ‘la aguja de oro’ y en toda la zona ribereña del río Magdalena la conocen como la inagotable ‘dama de hierro’, tal vez porque lleva más de medio siglo en la confección de todo tipo de prendas de vestir, o porque a sus 67 años no ha sabido qué es una enfermedad.

Yo, hago de todo, yo soy todera, porque yo he hecho tres cursos en el Sena, Modistería, Sastrería y Confecciones de Ropa Interior, pero me dedico más a lo que es ropa de mujer, vestuarios, me gusta porque me gusta la cultura, asegura Dorina Pacheco, quien lleva 53 años forjando cultura en el arte de la confección.