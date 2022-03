Luego de un trastorno alimenticio, Ibon Palacio encontró en el fisicoculturismo un estilo de vida

Siendo muy joven quedó en embarazo, el papá del niño no respondió, las dificultades económicas se hicieron muy fuertes, y algunos familiares cercanos le dieron la espalda. Todo esto le cayó en medio de la anorexia que debilitaba su cuerpo y su mente.

“Muy depresiva, yo no comía, yo solo lloraba, yo no le prestaba atención a mi hijo, se lo entregué a mi hermana porque yo no me sentía capaz de estar con él”, cuenta Ibon.

En medio de la crisis, y ya con su hijo en brazos, pensó en rechazar la maternidad, pero con un llamado de atención giró el camino y marcó su destino.

“En ese momento mi madre me coge y me dice: ¿Tú sabes lo que vas a hacer? ¿Estás consciente de los que vas a hacer? ¿Le vas a regalar tu hijo, el hijo de tus entrañas a tu hermana? Eso me hizo a mí como despertar y pensar: Dios mío, yo que estoy haciendo, estoy regalando a mi hijo”, asegura.

En la niñez practicó atletismo y luego encontró la pasión en el fisicoculturismo, la actividad deportiva que le devolvió el aliento y que ahora combina con pedagogía y empresa de sana alimentación.

Hoy, Ibón Palacio tiene 45 años, está casada con un canadiense, vive enamorada de su hijo, avanza en la adecuación de propio gimnasio para mujeres, y ha logrado varios títulos internacionales en Norteamérica, por eso, se considera una mujer que inspira.

“Porque fui capaz de salir casi que, desde las tinieblas, fui capaz sola, saliendo adelante, venciendo todos los obstáculos que me puso la vida porque fueron muchas pruebas”, sostiene.

