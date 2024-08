Ejército no descarta bombardeos contra el ELN durante el confinamiento en Chocó

La situación en Chocó es cada vez más preocupante en medio de los confinamientos tras la orden del ELN de un paro armado en esta región del país. Esta es la muestra de que la vida de más de 50 chocoanos está en riesgo, como la de la mujer gestante y una menor que murieron al no poder ser trasladados a un hospital.

“Debido a la situación de confinamiento que no se puede transitar por la noche, por lo tanto, no se pudo sacar, por eso falleció mi hija, la mayor de los Zarco”, dijo el padre de la joven.

Por ahora, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, no descarta bombardeos contra el ELN en el departamento de Chocó tras el confinamiento al que tienen sometida a la población.

RELACIONADO Drama en el Chocó por la muerte de una mujer y el riesgo de la presentación de las Pruebas Saber

Sin comida ni derecho a la salud y a la educación en Chocó

En el caserío San Miguel, en la rivera del río San Juan, ya se acabó prácticamente toda la comida.

En estos momentos en la comunidad no conseguimos huevos, queso, ni nada de víveres. Estamos aguantando hambre.

Esto sucede porque no hay forma de buscar mercado de manera fluvial que es la única forma de transportarse

“No hay movilidad de las lanchas, entonces nos toca esperar a que se levante el paro armado”, dijo uno de los afectados.

El confinamiento no solo atenta contra la salud, la vida y la alimentación, sino también contra la educación, más de 300 jóvenes de las 85 comunidades étnicas no podrán presentar las Pruebas Saber 11 que definirán su futuro en la educación superior que serán aplicadas este domingo 18 de agosto.

“Después de la solicitud realizada al Ministerio de Educación y al Icfes respecto a postergar la presentación de las Pruebas Saber 11, calendario A, en los municipios afectados directamente por el paro armado, decidieron postergarlas para el 8 de septiembre”, confirmó Yina Reales, secretaria de Educación de Chocó

Por su parte, el obispo de Quibdó manifestó su rechazo a los efectos colaterales del paro armado declarado por el ELN en Chocó, que hasta el momento deja dos menores y una mujer fallecidos por falta de atención médica.

“Pedirle a ese grupo alzado en armas que saquemos a la gente de este conflicto. No tendrían que morir personas porque no pueden movilizarse de un lado a otro porque la libertad no nos la pueden quitar”.

Ejército no descarta bombardeos contra el ELN en Chocó

En la zona del Medio San Juan que es la más afectada por el confinamiento ordenado por esta estructura criminal, las Fuerzas Militares ya han llegado a la zona para acompañar a sus habitantes.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, no descarta bombardeos contra el ELN en el departamento de Chocó durante el confinamiento.

Se están planeando bombardeos en puntos estratégicos ubicados por inteligencia militar (…) son diferentes niveles de operación que se hacen dependiendo del nivel de la amenaza, igualmente de las condiciones del terreno.

Asimismo, explicó que “es una operación que se tiene que planear muy bien para evitar cualquier daño colateral que se pueda tener en la operación”.