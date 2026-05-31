Ejército realizó bombardeo contra el Clan del Golfo previo al inicio de las elecciones

Previo al inicio de la jornada electoral que, de acuerdo con las autoridades, ha transcurrido con normalidad, las Fuerzas Militares realizaron un operativo en contra del Clan del Golfo para afectar sus capacidades el día de elecciones.

De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, en horas de la mañana, tropas del Ejército realizaron un bombardeo en contra de un campamento, en la frontera entre los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.

“Esta es una operación militar, que se está haciendo con una inteligencia dominante de parte de las fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. Es una operación en contra del Clan del Golfo y su subestructura del Valle, que apodan Yeferson Madera”, informó.

Fuerzas Militares tienen en la mira a alias El Viejo:

Su objetivo principal era alias El Viejo, que delinque en esta zona del país; sin embargo, se calcula que en el campamento había un total de 80 integrantes del grupo criminal.

De acuerdo con el comandante López, “es una estructura de, más o menos, 120 terroristas, que están delinquiendo en el sector, en límites de Chocó y el Valle. Pero no afecta a la población civil el bombardeo. Se realizó en zona selvática y, por consiguiente, no había ningún puesto de votación cercano”.

Fuerzas Militares mantuvieron la ofensiva contra grupos criminales:

Días antes, el jefe del Departamento Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Militares y gerente del Plan Democracia, coronel José Luis Bastidas, dijo en entrevista con Noticias RCN “el desarrollo de las operaciones militares ofensivas que han arrojado resultados muy importantes en contra de los grupos armados organizados continuará. Es parte de la estrategia”.

Además, durante la jornada, se realizó un despliegue especial en 38 municipios, en los que existía un mayor riesgo de alteraciones al orden público por la presencia de grupos armados.