Ecuador oficializa el levantamiento de aranceles a productos colombianos a partir del 1 de junio
La medida entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2026, beneficiando directamente el comercio bilateral.
Noticias RCN
mayo 31 de 2026
03:07 p. m.
03:07 p. m.
El Gobierno de Ecuador, a través del Servicio Nacional de Aduana (SENAE), expidió una resolución con la cual se deroga la normativa que imponía tasas por servicio aduanero a las mercancías provenientes de Colombia. La medida entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2026, beneficiando directamente el comercio bilateral.
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