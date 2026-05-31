Así se ve la Selección Colombia en la actualización del Mundial de EAFC 26

Este jueves 4 de junio, los jugadores de EAFC 26 tendrán disponible la nueva actualización del videojuego en donde llegará la Copa Mundial de la FIFA 2026, estando incluidas las 48 selecciones participantes y sus respectivos convocados.

De momento, el juego lanzó un DLC donde se incluyen más de 60 selecciones que ya se pueden usar en patada inicial o modo carrera. Allí se incluyó a la Selección Colombia con la indumentaria oficial que se usará en la cita orbital.

La valoración de los jugadores de la Selección Colombia en EAFC 26

El equipo colombiano tendrá una valoración de 4 estrellas, con estadísticas de 79 en ataque, 78 en mediocampo y 79 en defensa, dejando una plantilla competitiva para quienes jueguen con este equipo buscando llegar a la gloria a nivel virtual.

Los jugadores tiene una media de:

Luis Díaz: 87 Daniel Muñoz: 82 Dávinson Sánchez: 81 Luis Suárez: 80 James Rodríguez: 80 Jhon Córdoba: 79 Juan Camilo Hernández: 79 Richard Ríos: 78 Jorge Carrascal: 78 Jhon Arias: 77 Jefferson Lerma: 77 Camilo Vargas: 77 Johan Mojica: 77 Willer Ditta: 77 Jhon Lucumí: 76 Juan Fernando Quintero: 76 Jáminton Campaz: 76 Yerry Mina: 76 Álvaro Montero: 76 David Ospina: 75 Santiago Arias: 74 Kevin Castaño: 74 Déiver Machado: 74 Carlos Andrés Gómez: 73 Juan Camilo Portilla: 73 Gustavo Puerta: 71

Así lucen los jugadores de Colombia en EAFC 26

Con relación al aspecto de los jugadores, desde EA Sports han escaneado el rostro de varios de ellos, por lo que aparecen con su cara real en el videojuego. Además de los jugadores más conocidos a nivel global, incluyeron otros de los colombianos.

Luis Díaz, James Rodríguez, David Ospina, Dávinson Sánchez, Jéfferson Lerma, Yerry Mina, John Lucumí, entre otros, tienen el rostro escaneado. En cuanto a los genéricos, están principalmente los jugadores que no han tenido actividad en el fútbol europeo.