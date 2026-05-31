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"Tengamos absoluta tranquilidad": registrador Penagos tras el cierre de urnas en las elecciones presidenciales

El registrador explicó que, una vez cerradas las mesas, los jurados realizan el conteo manual de votos frente a los testigos electorales de las campañas.

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
04:29 p. m.
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A las 4:00 de la tarde de este domingo 31 de mayo se cerraron oficialmente las urnas en Colombia y en el extranjero para las elecciones presidenciales de 2026.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, se dirigió a la ciudadanía y destacó que “millones de colombianos han votado de manera pacífica” en más de 122 mil mesas, enviando un mensaje de “espíritu democrático” al país y al mundo.

Penagos agradeció a los más de 40 mil funcionarios de la Registraduría, a los jurados de votación, jueces, notarios y a los órganos de control y la Fuerza Pública que garantizaron la tranquilidad de la jornada.

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“Hoy es un momento muy importante para nuestra nación, un momento en el que todos debemos aprender que las diferencias políticas se solucionan de manera pacífica”, afirmó.

Conteo manual y actas públicas

El registrador explicó que, una vez cerradas las mesas, los jurados realizan el conteo manual de votos frente a los testigos electorales de las campañas, diligencian las actas E14 y permiten que sean fotografiadas antes de su publicación. “Este elemento es determinante para garantizar la transparencia del proceso electoral”, subrayó.

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La Registraduría publicará la totalidad de las actas —360 mil correspondientes a 122 mil mesas— como parte de un ejercicio de trazabilidad y transparencia. Los resultados preliminares se difundirán mediante boletines, mientras que las comisiones escrutadoras, integradas por jueces y notarios, verificarán las actas en presencia de partidos y órganos de control.

Preconteo y garantías del escrutinio

Penagos recordó que los datos divulgados inicialmente corresponden al preconteo y son “preliminares”, mientras que los resultados oficiales serán declarados por las comisiones escrutadoras y posteriormente consolidados por el Consejo Nacional Electoral.

“El verdadero proceso electoral cursa en la mesa de votación y en las comisiones escrutadoras”, enfatizó, al tiempo que llamó a confiar en la autoridad electoral y en las instituciones del Estado que han trabajado para que más de 41 millones de ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos.

El registrador concluyó felicitando al pueblo colombiano por haber participado “con tranquilidad, con libertad, con respeto por sus conciudadanos” y reiteró que todas las campañas están invitadas a acompañar el conteo y el escrutinio para garantizar que los resultados reflejen la voluntad de la mayoría.

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