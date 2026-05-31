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Morat abrirá el Colombia vs Costa Rica: así será la despedida de la Tricolor en El Campín

La banda bogotana Morat estará en la apertura del partido amistoso entre Colombia y Costa Rica en El Campín.

Morat
Foto: Cortesía

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
02:26 p. m.
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La cuenta regresiva hacia el Mundial de 2026 ya se vive en Colombia y el próximo lunes 1 de junio tendrá uno de sus momentos más simbólicos. La Selección Colombia disputará en el estadio El Campín su último partido en territorio nacional antes de emprender viaje hacia Norteamérica y, como parte del ambiente previo al compromiso frente a Costa Rica, habrá un invitado especial sobre el escenario: Morat.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó oficialmente que la agrupación bogotana será la encargada del espectáculo de apertura del evento denominado “La Recta Final”, encuentro que servirá como despedida oficial del equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El compromiso representa mucho más que un simple amistoso. Será la última oportunidad para que la afición colombiana acompañe a la selección en casa antes del debut mundialista del 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

La presencia de Morat añadirá un componente emocional y cultural a una noche que promete combinar fútbol, música y sentimiento de país.

Morat, en la despedida de la Selección Colombia

La elección de la banda no parece casual. Morat se ha consolidado como uno de los nombres colombianos con mayor proyección internacional dentro de la música latina y atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística.

El grupo integrado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas llega respaldado por el reconocimiento obtenido recientemente en los Latin Grammy, además de una gira internacional que mantiene a la agrupación recorriendo distintos escenarios del mundo.

Sin embargo, el vínculo entre Morat y el fútbol colombiano viene construyéndose desde años atrás. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la Copa América de 2024, cuando la banda decidió transmitir en pleno concierto el partido entre Colombia y Panamá, atendiendo el clamor de miles de seguidores.

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Ese gesto fortaleció la imagen de una agrupación cercana al sentimiento futbolero nacional y consolidó una relación emocional con la camiseta tricolor.

¿Cómo será la última gran noche de Colombia antes del Mundial?

El Campín se prepara para vivir una jornada cargada de simbolismo. Antes del pitazo inicial frente a Costa Rica, el estadio se convertirá en un espacio de celebración colectiva, con música, color y expectativa alrededor del equipo nacional.

Para Néstor Lorenzo y sus dirigidos, el amistoso servirá como un examen final antes del debut mundialista. Será una oportunidad para ajustar detalles, evaluar sensaciones competitivas y despedirse del público colombiano con buenas sensaciones.

Para los aficionados, en cambio, el encuentro tendrá un significado emocional distinto: acompañar a la selección en el cierre de su preparación y enviarle el último impulso antes de afrontar el reto más importante del calendario.

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La combinación entre el espectáculo musical de Morat y la despedida deportiva de Colombia apunta a convertir el 1 de junio en una noche especial para Bogotá, una jornada donde la música y el fútbol se unirán alrededor de un mismo sentimiento de ilusión mundialista.

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