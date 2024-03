El oscuro y doloroso mundo de las víctimas de redes de pedofilia en Medellín y Bello

Medellín y algunas zonas de su área metropolitana se han convertido en puntos clave para depredadores sexuales extranjeros. Una de las víctimas es ‘Sofía’, una niña 15 años, vive en Bello, Antioquia, y fue víctima de explotación sexual. Gracias al apoyo de una ONG, ahora se dedica a hacer manicure para ayudar en su casa.

“La verdad empecé cuanto tenía 14 años porque vivía en una situación no tan agradable y fue como la solución fácil para mí. Y en el momento no se me hizo tan difícil hacerlo”.

‘Sofía’ fue víctima de un ciudadano estadounidense que llegó al municipio de Bello, en Antioquia, en busca de sexo y drogas. Su difícil situación económica fue aprovechada por un hombre.

“Mi mamá y yo quedamos solas y ella no tenía trabajo en ese momento, no había para nada. Ni para pagar arriendo, ni servicios, ni comida. Entonces yo me empecé a juntar con una niña que lo hacía muy seguido, salir con hombres por plata. Empecé a ver eso y lo empecé a hacer también”.

Dice que en Bello muchas niñas como ella y hasta más pequeñas son explotadas sexualmente por extranjeros que alquilan por temporadas apartamentos amoblados en este municipio o en Medellín para cometer estos delitos. Además afirma que casi siempre el contacto es por redes sociales.

Son raros en el sentido que habiendo tantas mujeres, o ya más grandes, siempre piden a las más pequeñas

Obligan a sus víctimas a ser grabadas

Uno de los fetiches de estos delincuentes es grabar a las niñas, lo que se convirtió en un negocio, pues muchos terminan publicados en la web. Eso le sucedió a ‘Sofía’. Su mamá se dio cuenta de lo que estaba pasando por un video en Facebook. “Se lo mandaron, no sé quién, directamente a mi mamá y a mis hermanitos”.

El hombre que la engañó, la grabó, la ultrajó y la drogó, según la Policía es Jaymes Schulte, un exboxeador estadounidense que tenía más de diez ingresos a Colombia entre 2018 y 2022. Se dedicaba a contactar por redes sociales a niñas entre los 4 y 13 años.

“Se hacía llamar James Bond. Este delincuente a través de perfiles falsos contactaba a las adolescentes, las violentaba sexualmente, las vulneraba, las hacía consumir drogas y las obligaba a través de amenazas”, afirmó el coronel Juan Pablo Cubides, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía.

‘Charlote’, otra menor víctima de violencia sexual

Su encuentro con el exboxeador Jaymes Schulte la marcó de por vida. Relata que cuando le pedía que no la grabara, era agredida y amenazada.

“Me cogía muy fuerte. Cuando yo le decía que no me grabara, me apretaba el cuello y me decía que sí o sí tenía que dejarme grabar porque él no me iba a pagar (...) Él empezó a grabarme y le dije que no me grabara, entonces era tanta la presión que yo sentía porque no me iba a pagar que dejé grabarme. Necesitaba el dinero, me sentía sucia, me sentía muy mal. Sentía ese cargo de conciencia, por qué lo hice, por qué me dejé grabar”.

Esa culpa la atormentaba y le hacía creer que no era una víctima y que todo lo tenía bajo control. “Vienen es a pedir niñas menores de edad, ni siquiera las piden mayores de edad y uno como niña se deja manipular mucho. En mi caso yo me dejaba manipular demasiado de mis amiguitas entonces ellas eran como: bueno, va a tener plata”.

Las historias de ‘Sofía’ y ‘Charlote’ tienen mucho en común. Profundas necesidades económicas, familias disfuncionales y el mismo agresor.

“Se valía de adolescentes con algún tipo de complicaciones económicas, cuando las tenía en su poder las violentaba sexualmente, las hacía consumir drogas y si no lo hacían eran amenazadas hasta con ser maltratadas y golpeadas”, señala el coronel Cubides.

Jaymes Schulte fue detenido en Miami

En marzo del año pasado y gracias al apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jaymes Schulte fue capturado en el aeropuerto de Miami cuando pretendía viajar a Colombia. Fue descubierto debido a que se encontraron múltiples grabaciones publicadas en páginas pornográficas y cuyas víctimas denunciaron.

“La denuncia la hicieron otras muchachas que también fueron víctimas de él en una orgia. Ellas lo denunciaron y necesitaban más niñas que testificaran para demandarlo, para atraparlo", dice 'Charlote'.

Es un depravado, un man que no debería ni existir

Entre tanto, aunque 'Sofía' se alegró por la captura, asegura que el daño ya está hecho. "No hay vuelta atrás".