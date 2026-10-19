El impacto del decreto que expedirá el gobierno para delimitar el archipiélago de San Andrés

El presidente Abelardo de la Espriella expedirá el próximo 30 de noviembre un decreto presidencial que establecerá las líneas base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una medida que define desde dónde se miden los espacios marítimos del país en el Caribe y que podría beneficiar directamente a los pescadores raizales de la región.

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Según explicó el excanciller Julio Londoño, la decisión se fundamenta en una ley expedida en 1978 que autorizaba al gobierno colombiano a señalar "las líneas de base desde donde se mide el mar territorial, la zona económica y la zona contigua en el archipiélago de San Andrés".

El decreto, producto de un trabajo técnico realizado por la Armada Nacional, determinará exactamente dónde se encuentran los arrecifes extremos en cada una de las islas, indicó Londoño.

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¿Por qué el Gobierno Nacional expedirá decreto del archipiélago de San Andrés?

La implementación de esta norma se demoró casi medio siglo debido a que "en el año de 1978 las normas sobre el derecho del mar por respecto a los archipiélagos eran muy confusas todavía", explicó Londoño.

La situación cambió cuando en 1982 se expidió la Convención sobre el Derecho del Mar, que tardó años en entrar en vigencia mientras los estados la ratificaban.

El anuncio surge en un contexto marcado por la disputa con Nicaragua que culminó con fallos de La Haya en 2012 y 2022, donde Colombia perdió control sobre extensas áreas marítimas.

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El impacto de este decreto frente a la disputa con Nicaragua

Ante la posibilidad de que Nicaragua considere esta medida como una provocación, el excanciller señaló que Colombia está actuando "con absoluto respeto de las normas y principios del derecho internacional, incluidas las normas de la Convención sobre el Derecho del Mar sobre el trazado de las líneas de base, asimismo como la jurisprudencia y la costumbre de los Estados".

Indicó que un impacto directo de este decreto será para las comunidades pesqueras:

Si se extiende las zonas de mar territorial de las respectivas islas del archipiélago de San Andrés, entonces obviamente los pescadores van a poder ejercer faenas de pesca dentro de ese mar territorial que ahora podría ser más ancho.

Esto representaría una oportunidad económica para los pescadores raizales que habían visto reducida su zona de trabajo tras los fallos internacionales que resolvieron parte del territorio como nicaragüense.