Delegación colombiana viajará a Nicaragua para discutir el fallo de La Haya sobre San Andrés

Noticias RCN conoció en exclusiva la carta del gobierno colombiano que confirma la visita de varios delegados a Nicaragua.

El objetivo de este encuentro sería discutir los fallos de La Haya sobre la delimitación de aguas en el Caribe, y las afectaciones sobre los pescadores de San Andrés y Providencia.

En la misiva, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, la Cancillería de Colombia confirmó que el encuentro se realizará los próximos 11 y 12 de diciembre en Managua.

¿Quiénes asistirán al encuentro?

De acuerdo con la comunicación, la delegación colombiana estará conformada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Olga Lucía Arenas; el contralmirante de la Armada, Hermann León; la embajadora de Colombia ante Barbados, Elizabeth Taylor Jay; el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Jhon Jairo Camargo; y la directora de Relaciones Exteriores y Cooperación, Victoria Eugenia Powells.

Asimismo, asistirán el coordinador del GIT de Asuntos ante la CPI, Gustavo Humberto Paredes; la coordinadora del GIT de Consultoría en asuntos de Derecho Internacional, Viviana Andrea Medina; el asesor de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, Rodrigo Zuluaga; y el tercer secretario de la misma Dirección, César Mauricio Gallardo.

Cabe recordar que el último fallo sobre este litigio fue proferido por la Corte Penal Internacional de La Haya el 13 de julio de 2023, hace dos años y medio.

La polémica detrás de la visita a Nicaragua

Aunque la visita es de carácter diplomático y tendría como objetivo discutir aspectos jurídicos sobre la delimitación marítima entre ambos países, otro de los factores que llama la atención es que es justamente en Nicaragua en donde se encuentra prófugo el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de corrupción en la UNGRD.

A esto se suma el hecho de que el mandato de Daniel Ortega en Nicaragua ha sido calificado como una dictadura.